Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM मोदी का आपत्तिजनक वीडियो बना प्रसारित करने का आरोपित गिरफ्तार, पुलिस ने घर से उठाया

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:11 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एआई के माध्यम से आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुस्लिम पट्टी स्थित उसके घर से ग ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एआइ के माध्यम से आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के आरोपित को पुलिस ने मुस्लिम पट्टी स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है।

    क्षेत्राधिकारी आस्था जायसवाल ने बताया कि सात दिसंबर को इंटरनेट मीडिया पर आरोपित निजामाबाद के मुस्लिम पट्टी गांव निवासी अंकित उर्फ अनाकेत सिंह ने एआइ की तकनीक से इंस्ट्राग्राम आइडी पर पीएम का आपत्तिजनक, भड़काऊ और फर्जी पोस्ट किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें