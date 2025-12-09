PM मोदी का आपत्तिजनक वीडियो बना प्रसारित करने का आरोपित गिरफ्तार, पुलिस ने घर से उठाया

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एआइ के माध्यम से आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के आरोपित को पुलिस ने मुस्लिम पट्टी स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है।

क्षेत्राधिकारी आस्था जायसवाल ने बताया कि सात दिसंबर को इंटरनेट मीडिया पर आरोपित निजामाबाद के मुस्लिम पट्टी गांव निवासी अंकित उर्फ अनाकेत सिंह ने एआइ की तकनीक से इंस्ट्राग्राम आइडी पर पीएम का आपत्तिजनक, भड़काऊ और फर्जी पोस्ट किया था।