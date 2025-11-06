आजमगढ़ में चिकित्सक पर हमले के मामले में लापरवाही पर चौकी प्रभारी माहुल लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। नवनीत क्लिनिक के संचालक डॉ. वीरेंद्र प्रजापति के क्लिनिक पर बाइक सवार दो बदमाश आए। बदमाशों ने संचालक से दो लाख की रंगदारी मांगी। एक बदमाश क्लिनिक के अंदर था और दूसरा बाइक पर बैठकर निगरानी कर रहा था।

बदमाशों का विरोध करने पर अस्पताल संचालक के सर पर पिस्टल की बट से हमला कर दिया। इसके बाद लहूलुहान स्थिति में अस्पताल संचालक बदमाश से भीड़ गए। अस्पताल संचालक ने आसपास के दुकानदारों के सहयोग से पिस्टल छीन लिया।

बदमाश पिस्टल छोड़कर भाग गए। आज इसी मामले में चौकी इंचार्ज की लापरवाही पर एसपी डॉ अनिल कुमार ने चौकी प्रभारी माहुल सुधीर सिंह और बीट सिपाही अंचल सिंह को लाइन हाजिर कर दिया।

चिकित्सक पर हुए हमले के मामले में चौकी प्रभारी माहुल सुधीर कुमार सिंह को उनकी लापरवाही भारी पड़ गई। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा. अनिल कुमार ने कार्यपालन में शिथिलता बरतने और घटना के बाद पीड़ित के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने के आरोप में उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने चौकी पर तैनात एक सिपाही अंचल सिंह को भी लाइन हाजिर कर दिया।