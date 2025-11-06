Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आजमगढ़ में चिकित्सक पर हमले के मामले में लापरवाही पर चौकी प्रभारी माहुल लाइन हाजिर

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:44 PM (IST)

    आजमगढ़ में एक डॉक्टर पर हमले के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी प्रभारी माहुल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से यह कार्रवाई की है। आरोप है कि सूचना मिलने पर भी चौकी प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, जिससे हमलावर भाग गए। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस अधीक्षक ने चौकी पर तैनात एक सिपाही अंचल सिंह को भी लाइन हाजिर कर दिया।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। नवनीत क्लिनिक के संचालक डॉ. वीरेंद्र प्रजापति के क्लिनिक पर बाइक सवार दो बदमाश आए। बदमाशों ने संचालक से दो लाख की रंगदारी मांगी। एक बदमाश क्लिनिक के अंदर था और दूसरा बाइक पर बैठकर निगरानी कर रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदमाशों का विरोध करने पर अस्पताल संचालक के सर पर पिस्टल की बट से हमला कर दिया। इसके बाद लहूलुहान स्थिति में अस्पताल संचालक बदमाश से भीड़ गए। अस्पताल संचालक ने आसपास के दुकानदारों के सहयोग से पिस्टल छीन लिया।

    बदमाश पिस्टल छोड़कर भाग गए। आज इसी मामले में चौकी इंचार्ज की लापरवाही पर एसपी डॉ अनिल कुमार ने चौकी प्रभारी माहुल सुधीर सिंह और बीट सिपाही अंचल सिंह को लाइन हाजिर कर दिया।

    चिकित्सक पर हुए हमले के मामले में चौकी प्रभारी माहुल सुधीर कुमार सिंह को उनकी लापरवाही भारी पड़ गई। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा. अनिल कुमार ने कार्यपालन में शिथिलता बरतने और घटना के बाद पीड़ित के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने के आरोप में उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने चौकी पर तैनात एक सिपाही अंचल सिंह को भी लाइन हाजिर कर दिया।