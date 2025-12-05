अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन बनेगा मेडिकल, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब मेडिकल सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनेगा। परिवहन विभाग के इस फैसले से फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। रजिस्टर्ड डॉक्टर ही मेडिकल सर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण के लिए अब मेडिकल प्रमाण पत्र को सारथी पोर्टल पर आनलाइन अपलोड करना होगा। यह नियम दिसंबर माह से लागू किया गया है। इससे लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया और पारदर्शी होगी, परिवहन विभाग ने सीएमओ कार्यालय के पांच चिकित्सकों को ऑनलाइन पोर्टल के पंजीकृत किया है।
ज्यादातर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदक फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करते थे। नए नियम से फर्जीवाड़ा पर लगाम लगेगी। सीएमओ के अधीन चिकित्सकों का एक पैनल बनाया गया है।
पैनल के डॉक्टर ही मेडिकल प्रमाण पत्र जारी करेंगे। जिसे सीधे सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। दिसंबर माह से यह सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आनलाइन प्रमाण पत्र के काेई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आनलाइन मेडिकल के लिए सीएमओ कार्यालय के पांच चिकित्सकों को पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है। इस नई व्यवस्था से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। -विष्णुदत्त मिश्रा, एआरटीओ।
