    आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गो-तस्कर सोनू गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:59 AM (IST)

    आजमगढ़ में पुलिस और गो-तस्करों के बीच मुठभेड़ में कुख्यात गो-तस्कर सोनू घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनू गो-तस्करी करने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। मुठभेड़ में सोनू के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से अवैध हथियार और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद की है। सोनू के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।

    अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जनपद के थाना गम्भीरपुर पुलिस ने देर रात एक मुठभेड़ में कुख्यात अन्तरजनपदीय गो-तस्कर सोनू उर्फ मेराज उर्फ पिन्टू को घायल कर गिरफ्तार किया। यह मुठभेड़ विषहम मोड़ से सुरजनपुर जाने वाले रास्ते पर हुई, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी।

    घायल अवस्था में उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) मुहम्मदपुर ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया।

    पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अपराधी विषहम तिराहे पर मोटरसाइकिल के साथ अवैध तमंचे के साथ किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को घेरने का प्रयास किया।

    अभियुक्त ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। इस दौरान सोनू उर्फ मेराज के दाहिने पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से एक .315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और 19,470 रुपये नकद बरामद किए गए।

    32 वर्षीय अभियुक्त सोनू उर्फ मेराज उर्फ पिन्टू, जौनपुर के सरपतहा थाना क्षेत्र के बघरवारा मटियारी का निवासी है। उसका आपराधिक इतिहास काफी लंबा है, जिसमें आजमगढ़ और मऊ जनपदों में गो-तस्करी, पशु क्रूरता, हत्या का प्रयास (धारा 307) और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह पहले भी कई बार जेल जा चुका है। पुलिस ने उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

    गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक चन्द्र प्रकाश कश्यप, संदीप दुबे, हेड कांस्टेबल शिवधन यादव और कांस्टेबल अभय चौधरी शामिल थे। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के प्रति एक सख्त संदेश गया है।

    इस मुठभेड़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में अपराध की घटनाओं में कमी आएगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें, ताकि अपराधियों पर काबू पाया जा सके। 