आजमगढ़ में पटाखा फोड़ने के दौरान हुए विस्फोट में युवक के हाथ में लगी चोट, आंख हुई खराब

जागरण संवाददाता, अमिलो (आजमगढ़)। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पाही जमीन पाही गांव में गुरुवार को लावा परछन के दौरान पटाखा फोड़ने के क्रम में हुए विस्फोट में 22 वर्षीय चंदन गंभीर रूप से घायल हो गया। पटाखा के विस्फोट से चंदन का दाया हाथ उड़ गया।

वहीं, आंख भी खराब हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए शहर के ग्लोबल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पाही जमीन पाही गांव में आनंद चौहान की गुरुवार को शादी थी। बारात घर से जनपद के कप्तानगंज जा रही थी। रात में गांव के बाहर परछन के समय चंदन अपने साथी खुशीलाल के साथ जुगाड़ से आतिशबाजी के लिए पटाखा फोड़ रहा था। इसी दौरान विस्फोट हो गया।

विस्फोट की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। ग्रामीणों की मदद से स्वजन उसे इलाज के लिए मुबारकपुर सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां गंभीर स्थिति देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने यहां से भी हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। स्वजन उसे ग्लोबल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया।