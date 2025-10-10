Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रेमिका के स्वजन को फंसाने के लिए युवक ने रची खुद के हमले की साजिश, पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

    By Saurabh Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:07 PM (IST)

    एक युवक ने अपनी प्रेमिका के परिवार को फंसाने के लिए खुद पर हमले की झूठी कहानी बनाई। पुलिस जांच में साजिश का पर्दाफाश हुआ और तीन लोग गिरफ्तार किए गए। युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे प्रेमिका के परिजन नाखुश थे, इसलिए उसने यह योजना बनाई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। लालगंज तहसील के देवगांव कोतवाली के टिकरी गांव में बीते बुधवार को घर के बाहर टहल रहे युवक को गोली मारने की घटना का पुलिस ने राजफाश करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि 25 वर्षीय शफीक शेख एक युवती से प्रेम करता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवती के स्वजन इसके खिलाफ थे, वह बेटी को बात करने व मिलने से मना करते थे। कुछ दिन पहले स्वजन ने युवती का मोबाइल छीन लिया था, जिससे दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। जिसके बाद आरोपित शफीक शेख ने अपने चचेरे भाई जलालुद्दीन व संदीप यादव के साथ मिलकर झूठी हमले की साजिश रची।

    योजना के तहत शफीक स्वयं को गोली मार लेगा और बाद में युवती के स्वजन पर आरोप लगाते हुए उन्हें फंसा देगा। जिससे उसका रास्ता साफ हो गया। आठ अक्टूबर की रात शफीक घर से कूड़ा फेंकने के बहाने बाहर निकला और खुद को अवैध पिस्टल से गोली मार लिया।

    गोली लगने से घायल शफीक को आनन-फानन में इलाज के लिए बनारस स्थिति ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। चचेरे भाई की तहरीर पर अज्ञात बाइक सवार हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्जकर पुलिस विवेचना में जुट गई थी।

    विवेचना के क्रम में घटना स्थल पर निरीक्षण के दौरान एक कैश मेमो मिला जो शफीक के दुकान का था। उस कैश मेमो पर भी असलहे के फायर का निशान था। अनुसंधान में शफीक को लगी गोली भी संदिग्ध था।

    आरोपित शफीक ने बताया कि कैफ व संदीप के साथ मिलकर स्वयं के बाएं कंधे के नीचे गोली मारकर अपने आप को घायल कर लिया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।