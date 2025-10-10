प्रेमिका के स्वजन को फंसाने के लिए युवक ने रची खुद के हमले की साजिश, पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। लालगंज तहसील के देवगांव कोतवाली के टिकरी गांव में बीते बुधवार को घर के बाहर टहल रहे युवक को गोली मारने की घटना का पुलिस ने राजफाश करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि 25 वर्षीय शफीक शेख एक युवती से प्रेम करता था।

युवती के स्वजन इसके खिलाफ थे, वह बेटी को बात करने व मिलने से मना करते थे। कुछ दिन पहले स्वजन ने युवती का मोबाइल छीन लिया था, जिससे दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। जिसके बाद आरोपित शफीक शेख ने अपने चचेरे भाई जलालुद्दीन व संदीप यादव के साथ मिलकर झूठी हमले की साजिश रची।

योजना के तहत शफीक स्वयं को गोली मार लेगा और बाद में युवती के स्वजन पर आरोप लगाते हुए उन्हें फंसा देगा। जिससे उसका रास्ता साफ हो गया। आठ अक्टूबर की रात शफीक घर से कूड़ा फेंकने के बहाने बाहर निकला और खुद को अवैध पिस्टल से गोली मार लिया।

गोली लगने से घायल शफीक को आनन-फानन में इलाज के लिए बनारस स्थिति ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। चचेरे भाई की तहरीर पर अज्ञात बाइक सवार हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्जकर पुलिस विवेचना में जुट गई थी। विवेचना के क्रम में घटना स्थल पर निरीक्षण के दौरान एक कैश मेमो मिला जो शफीक के दुकान का था। उस कैश मेमो पर भी असलहे के फायर का निशान था। अनुसंधान में शफीक को लगी गोली भी संदिग्ध था।