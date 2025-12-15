आजमगढ़ में गैंग्स्टर कोर्ट में पेश किया गया माफिया कुंटू सिंह, अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी

शहर कोतवाली में 14 नवंबर 2025 को प्रदेश स्तर पर चिह्नित माफिया गैंग लीडर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पर फर्जी कागजात बनावा कर शहर के पांडेय बाजार स्थित श्रीकृष्ण पाठशाला (एसकेपी इंटर कालेज) की प्रबंध कमेटी पर कब्जा करने की साजिश रचने के आरोप में कोतवाल यादवेंद्र पांडेय ने गैंग्स्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। गैंग्स्टर के नए मुकदमे में कासगंज जेल में बंद माफिया सिंह ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को गैंग्स्टर कोर्ट के जज जैनुद्दीन अंसारी के समक्ष पेश किया गया।

इस मामले में कुंटू सिंह की पत्नी बंदना सिंह, शिक्षक नेता नरेंद्र कुमार सिंह और सुनील सिंह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मुकदमे की विवेचना सिधारी थाना प्रभारी कर रहे हैं।

उनके प्रार्थना पत्र पर गैंग्स्टर कोर्ट ने कासगंज जेल से कुंटू सिंह को तलब किया था। अदालत के आदेश पर कड़ी सुरक्षा प्रबंधों के बीच सोमवार को ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह को अदालत में पेश किया गया।

अदालत में कुंटू सिंह ने प्रथम रिमांड का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रथम रिमांड बनाते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया। अदालत ने पेशी की अगली तारीख 12 जनवरी निर्धारित की है।

11 गैंग का लीडर है माफिया कुंटू सिंह

डी-11 गैंग का लीडर माफिया कुंटू सिंह का आपराधिक इतिहास काफी बड़ा है। हत्या, लूट, छिनैती समेत अन्य सभी प्रकार के अपराधों में उसका नाम शामिल है। शासन ने उसे प्रदेश के टाप-टेन अपराधियों की सूची में शामिल कर रखा है। वह सुर्खियों में तब आया, जब 2013 में विधानसभा क्षेत्र सगड़ी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह ‘सीपू’ की हत्या हुई थी।