आजमगढ़ में माफिया कुंटू सिंह गैंग्स्टर एक्ट के मामले में कोर्ट में पेश

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह को सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच आजमगढ़ कोर्ट में पेश किया गया। कुंटू सिंह पर गैंग्स्टर एक्ट सहित कई गंभीर आरोप हैं। वर्तमान में वह कासगंज जेल में विभिन्न हत्या और अपराधों के आरोप में बंद है। उसे शहर कोतवाली थाने में दर्ज एक गैंग्स्टर एक्ट के मामले की सुनवाई के लिए कासगंज जेल से कोर्ट लाया गया था।

कोर्ट परिसर में कुंटू सिंह की पेशी के दौरान पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पेशी के दौरान कुंटू सिंह ने आरोपों का विरोध करते हुए उन्हें खारिज करने की मांग की। उसने अपने वकील के माध्यम से अदालत में यह भी कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उसे न्याय मिलना चाहिए।

कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद कुंटू सिंह को वापस कासगंज जेल भेजने का आदेश दिया। इस मामले में पुलिस ने पहले ही कई सबूत जुटा लिए हैं, जो कुंटू सिंह की गतिविधियों को संदिग्ध बताते हैं। गैंग्स्टर एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो कि संगठित अपराधों से संबंधित है।