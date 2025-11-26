पहली बार में दो को काटा… भगाने पर लौट कर आया फिर 18 लोगों को बनाया शिकार, पागल कुत्ते के आतंक से सहमा मुहल्ला
एक पागल कुत्ते ने एक मुहल्ले में आतंक फैला दिया। कुत्ते ने पहले दो लोगों को काटा, फिर भगाने पर लौटकर उसने 18 और लोगों को अपना शिकार बनाया। इस घटना से पूरे मुहल्ले में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों से निकलने में भी डर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। बरदह थाना क्षेत्र के अनुसूचित जाति की बस्ती में मंगलवार को एक पागल कुत्ते ने 20 लोगों को काट कर घायल कर दिया। घायलों में सबसे अधिक बच्चे है, जो घर के बाहर खेल रहे थे। घटना के बाद से ही पूरी बस्ती में दहशत का माहौल है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह करीब दस बजे के आसपास एक पागल कुत्ता बस्ती में घूम रहा था। घर के बाहर खेल रही 16 वर्षीय बंदना को कुत्ते ने पैर में काट लिया। अभी स्वजन बंदना को देख ही रहे थे, तभी कुत्ते ने सात वर्षीय शानवी को काट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
स्थानीय लोगों ने कुत्ते को मार कर भाग दिया। आनन-फानन में स्वजन घायलों को इलाज के लिए लेकर सीएचसी लेकर पहुंचे। कुछ देर बाद घूमते हुए कुत्ता दोबारा बस्ती में पहुंच गया।
इसके बाद कुत्ते ने विशाल, मनीष, सूरज, अंश, चन्दन. विवेकानंद, विजय बहादुर, संतोष ,राजेश सहित 20 लोगों को काट कर घायल कर दिया। सभी घायलों का सीएचसी में इलाज करने के बाद एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाने के बाद छोड़ दिया गया है।
सीएचसी प्रभारी सोमेश रंजन ने बताया कि सीएचसी में एंटी रैबीज का इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में है। सभी घायलों इलाज करने बाद छोड़ दिया गया।
घायलों के स्वजनों को उनकी निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कोई परेशानी होने पर तुरंत अस्पताल पहुंच चिकित्सक को दिखाने को भी कहा गया है।
नगर पंचायत में आवारा कुत्तों को पकड़ने की व्यवस्था है, लेकिन ग्राम पंचायत में अभी यह व्यवस्था नहीं है।
-दिव्या सिकरवार, उप जिलाधिकारी मार्टीनगंज
