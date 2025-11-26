पहली बार में दो को काटा… भगाने पर लौट कर आया फिर 18 लोगों को बनाया शिकार, पागल कुत्ते के आतंक से सहमा मुहल्ला

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। बरदह थाना क्षेत्र के अनुसूचित जाति की बस्ती में मंगलवार को एक पागल कुत्ते ने 20 लोगों को काट कर घायल कर दिया। घायलों में सबसे अधिक बच्चे है, जो घर के बाहर खेल रहे थे। घटना के बाद से ही पूरी बस्ती में दहशत का माहौल है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह करीब दस बजे के आसपास एक पागल कुत्ता बस्ती में घूम रहा था। घर के बाहर खेल रही 16 वर्षीय बंदना को कुत्ते ने पैर में काट लिया। अभी स्वजन बंदना को देख ही रहे थे, तभी कुत्ते ने सात वर्षीय शानवी को काट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।