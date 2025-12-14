Language
    आजमगढ़ में गाजीपुर की ओर से आ रही कार कोहरे में पेड़ से भ‍िड़ी, दो की मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:29 AM (IST)

    आजमगढ़ में गाजीपुर की ओर से आ रही एक मारुति इको कार कोहरे के कारण रोशनपुर के पास पेड़ से टकरा गई, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर र ...और पढ़ें

    घायल व्यक्ति की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कोहरे का सघन रूप अब हादसों की वजह बनता जा रहा है। रव‍िवार को गाजीपुर की ओर से आ रही मारूत‍ि इको कार कोहरे के कारण सुबह 7.30 बजे रोशनपुर के पास अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। इस भयानक दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    जानकारी के अनुसार, कार सवार खलीलाबाद से दुल्हनपुर की ओर जा रहे थे। मृतकों की पहचान मोहम्मद सिद्दकी, पुत्र मोहम्मद हासिम, निवासी दुल्हनपुर, जिला गाजीपुर और शशि सिंह, पुत्र रामजन्म सिंह, ग्राम सिमोर, जखनिया, गाजीपुर के रूप में हुई है।

    दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने के चलते यह दुर्घटना हुई, जो कि सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

    इस घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। मृतकों के परिवारों को इस अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

    गौरतलब है कि सर्दियों के मौसम में कोहरे की स्थिति अक्सर गंभीर होती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सभी वाहन चालकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान विशेष ध्यान दें और कोहरे में गाड़ी चलाते समय गति सीमा का पालन करें।

    इस दुर्घटना ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा के मुद्दे को उजागर किया है। सभी को चाहिए कि वे सड़क पर चलने के दौरान सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। स्थानीय प्रशासन ने सड़क पर सुरक्षा उपायों को और अधिक सख्त करने का आश्वासन दिया है।