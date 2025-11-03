Language
    भाजपा कार्यकर्ता ने आजमगढ़ में चाय के दुकानदार की पत्नी से की छेड़खानी, सि‍पाही को भी पीटा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:40 PM (IST)

    आजमगढ़ में एक भाजपा कार्यकर्ता पर चाय विक्रेता की पत्नी से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। कार्यकर्ता ने मौके पर पहुंचे एक सिपाही के साथ भी मारपीट की। पुलिस आरोप‍ित पर कार्रवाई कर रही है और मामले की जांच कर रही है। घटना से क्षेत्र में तनाव है।

    सिपाही ने जब विरोध किया तो जिला पंचायत सदस्य और उनके समर्थकों ने उसकी पिटाई कर दी।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। महराजगंज थाना परिसर स्थित फायर स्टेशन गेट के पास चाय दुकानदार की पत्नी के साथ भाजपा कार्यकर्ता एवं जिला पंचायत सदस्य छेड़खानी कर रहे थे। इसका सिपाही ने जब विरोध किया तो जिला पंचायत सदस्य और उनके समर्थकों ने उसकी पिटाई कर दी।

    दुकानदार की पत्नी की तहरीर पर जिला पंचायत सदस्य और एक अज्ञात के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा और पुलिसकर्मी की तहरीर पर तीन नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है।

    आजमगढ़ में यह मामला काफी चर्चा में उस समय आ गया जब भाजपा कार्यकर्ता और जिला पंचायत सदस्य ने छेड़खानी के बाद दबंगई द‍िखाई। चाय के दुकानदार की पत्नी से छेड़खानी करने पर अब आरोप‍ितों को कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।

    महिला द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह घटना उस समय और गंभीर हो गई जब महिला के छेड़खानी का विरोध करने पर भाजपा कार्यकर्ता और उसके समर्थकों ने पुलिस के एक सिपाही की भी पिटाई कर दी।

    सिपाही की तहरीर पर भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस घटना में कानून-व्यवस्था की स्थिति को गंभीरता से लिया जा रहा है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाई की गई और आरोपी भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।

    इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। कई लोगों का मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर सवाल उठाती हैं। भाजपा कार्यकर्ता की इस हरकत ने न केवल महिला को अपमानित किया, बल्कि पुलिस बल के प्रति भी असम्मान प्रकट किया।

    पुलिस ने कहा है कि वे इस मामले की गहन जांच करेंगे और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय निवासियों ने पुलिस से मांग की है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

    इस घटना ने यह भी दिखाया है कि राजनीतिक संरक्षण के बावजूद, कानून सभी के लिए समान है। भाजपा कार्यकर्ता की इस हरकत ने पार्टी की छवि पर भी सवाल उठाए हैं। अब देखना यह है कि पार्टी इस मामले में क्या कदम उठाती है और आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

     