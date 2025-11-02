आजमगढ़ में सड़क हादसे में पिता की मौत, पत्नी व बेटी घायल
आजमगढ़ में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी व बेटी घायल हो गईं। यह घटना [स्थान का नाम] के पास हुई जब उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। तरवा थाना क्षेत्र के नूरपुर भवपुर के पास एक सड़क हादसे में दवा लेने जा रहे बाइक सवार पिता की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घायलों का इलाज तरवा स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है।
क्षेत्र के खरिहानी गांव निवासी 38 वर्षीय अजय ठठेरा रविवार की सुबह वाराणसी से बाइक पर अपनी पत्नी 35 वर्षीय सुनीता और दस वर्षीय बेटी खुशबू के साथ दवा लेने जा रहे थे।
इसी दौरान भवपुर के पास एक सिलिंडर लदे ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के प्रभाव से पत्नी और बेटी दूर फेंक गईं, जबकि अजय ट्रक के पहिए के नीचे आ गए, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई।
स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को मदद पहुंचाई और उन्हें 100 शैया संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है।
अजय की मौत ने उनके परिवार में गहरा दुख छोडा है। उनकी पत्नी और बेटी की हालत चिंताजनक बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
