किसान भाई ध्यान दें! PM Kisan Samman Nidhi से रह जाएंगे वंचित, अगर आपने नहीं किया ये काम

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ ही कृषि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसानों को अब फार्मर आइडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसान साधन सहकारी समिति के सदस्य नहीं है तो फार्मर आइडी दिखाने पर भी किसानों को समिति से खाद मिल सकेगी।



एग्रीस्टैक (डिजीटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फार एग्रीकल्चर) के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के लिए शासन के निर्देश पर पीएम किसान के लाभार्थियों समेत जिले के सभी भूमिधर किसानों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले में कुल आठ लाख, 27 हजार, 779 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है।

जिसमें अभी तक 55 प्रतिशत किसानों ने प्रक्रिया पूरी कर फार्मर आइडी बनवाई है। चार लाख, 37 हजार, दो किसानों ने ही फार्मर आइडी बनवाई है। जबकि 22 हजार, 725 किसानों का डाटा अभी लंबित है। शेष तीन लाख, 86 हजार, 52 किसानों को फार्मर आइडी बनवाने के लिए आवेदन करना होगा।

फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने के लिए भारत सरकार के वेब पोर्टल https://upfr.agristack.gov.in/ एवं निरूपित किए गए मोबाइल एप Farmer registry UP के माध्यम राजस्व विभाग के राजस्व लेखपाल, निरीक्षक, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक वर्ग सी,एटीएम बीटीएम, पंचायत विभाग के पंचायत सहायक एवं अन्य क्षेत्रीय कार्मिकों द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। पीएम किसान लाभार्थियों के सत्यापन के साथ ही एग्रीस्टैक परियोजना के अंतर्गत डिजिटल बेस किसान रजिस्ट्री तैयार की जा रही है।

ऐसे करा सकते हैंं आवेदन सेल्फ मोड के तहत किसान मोबाइल एप Farmer registry UP के माध्यम से स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीएससी मोड में में किसान जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी निर्धारित शुल्क अदा कर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कैंप मोड में कृषि एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रत्येक ग्रामों में कैंप लगाकर फार्मर रजिस्ट्री बनाई जाएगी। किसान कैंप में आकर भी फार्मर रजिस्ट्री बनवा सकते हैं।