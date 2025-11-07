यूपी में मतदाता सूची पुनरीक्षण में डुप्लीकेट वोटरों की तैयार हो रही लिस्ट, ऑनलाइन फीडिंग की प्रक्रिया हुई तेज

जागरण संवाददाता फूलपुर (आजमगढ़)। बीएलओ द्वारा किये गए मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद मिले डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची की ऑनलाइन फीडिंग का कार्य तेज हो गया है। तहसील और ब्लाक मुख्यालय पर इस कार्य के लिए पंचायत सहायकों की ड्यूटी लगाई गई है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए बीएलओ लगाए गए थे। बीएलओ द्वारा युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य, मृतक मतदाताओं का नाम सूची से निकालने के साथ ही डबल नाम को संशोधित कर सूची जमा की गई थी।

पुनरीक्षण कार्य के बाद पंचायत सहायक ब्लाक और तहसील में कम्प्यूटर पर संभावित डुप्लीकेट मतदाता सूची के ऑनलाइन फीडिंग का कार्य प्रारम्भ हो गया है। इस क्रम में जिनका नाम डुप्लीकेट है या एक ही नाम कई जगह वार्ड और गांव में है उन नामों के आगे आधार कार्ड के आखिरी चार नम्बर की फीडिंग हो रही है। इन अंकों से कही भी डबल नाम नही मतदाता सूची में आ सकेंगे।