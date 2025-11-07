Language
    यूपी में मतदाता सूची पुनरीक्षण में डुप्लीकेट वोटरों की तैयार हो रही लिस्ट, ऑनलाइन फीडिंग की प्रक्रिया हुई तेज

    By Ravi Prakash Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:01 PM (IST)

    मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की जा रही है। ऑनलाइन फीडिंग प्रक्रिया में तेजी लाई गई है ताकि ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार की जा सके जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर है। चुनाव आयोग का लक्ष्य त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाना है।

    मतदाता सूची पुनरीक्षण में डुप्लीकेट वोटरों की फीडिंग तेज।

    जागरण संवाददाता फूलपुर (आजमगढ़)। बीएलओ द्वारा किये गए मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद मिले डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची की ऑनलाइन फीडिंग का कार्य तेज हो गया है। तहसील और ब्लाक मुख्यालय पर इस कार्य के लिए पंचायत सहायकों की ड्यूटी लगाई गई है।

    मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए बीएलओ लगाए गए थे। बीएलओ द्वारा युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य, मृतक मतदाताओं का नाम सूची से निकालने के साथ ही डबल नाम को संशोधित कर सूची जमा की गई थी।

    पुनरीक्षण कार्य के बाद पंचायत सहायक ब्लाक और तहसील में कम्प्यूटर पर संभावित डुप्लीकेट मतदाता सूची के ऑनलाइन फीडिंग का कार्य प्रारम्भ हो गया है। इस क्रम में जिनका नाम डुप्लीकेट है या एक ही नाम कई जगह वार्ड और गांव में है उन नामों के आगे आधार कार्ड के आखिरी चार नम्बर की फीडिंग हो रही है। इन अंकों से कही भी डबल नाम नही मतदाता सूची में आ सकेंगे।

    जहा एक से अधिक नाम मतदाता सूची में फीड होगा उसका विलोपन किया जा सकेगा। सही रूप से मतदाता सूची तैयार हो सकेगी। इसके लिए 14 पंचायत सहायक इस कार्य मे लगाए गए हैं।

    जिसमें मुख्य रूप से पंचायत सहायक खानजहापुर सीबा, अरनौला से जयविन्दर, सजई से सुनीता, बिलारमऊ से आकांक्षा, दिघिया से रंजना पँचायत कार्यालय फूलपुर पर कार्य में लगे हैं। शेष तहसील मुख्यालय फूलपुर के कम्प्यूटर कक्ष में कार्य में लगे हैं।