Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में 303 पंचायत भवनों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी, 12.12 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी

    By Mohan Pratap Rao Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:02 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में 303 पंचायत भवनों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 12.12 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। डिजिटल लाइब्रेरी से ग्रामीणों को ऑनलाइन शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी, जिससे डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी और विकास को गति मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    303 पंचायत भवनों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। अब इन छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्राइवेट लाइब्रेरी में नहीं जाना पड़ेगा। अब छात्रों को उनके पंचायत भवन में ही डिजिटल लाइब्रेरी में तैयारी करने की सुविधा निश्शुल्क मिलेगी। इसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट से 90 हजार रुपये में पुस्तकें खरीदी जाएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ ही कंप्यूटर, कैमरा आदि पर एक लाख तीस हजार रुपये खर्च होंगे। मार्च तक पंचायत भवनों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा छात्रों को सुलभ हो जाएगी। प्रत्येक पंचायत भवन में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए चार लाख रुपये खर्च किये जाएंगे।

    जिले में 1810 ग्राम पंचायत हैं इसमें 1580 में पंचायत भवन बनकर तैयार हैं। इसमें 606 ग्राम पंचायतों में बने पंचायत भवन में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण होगा।

    चालू वित्तीय वर्ष में प्रथम चरण में 303 ग्राम पंचायतों में बने पंचायत भवन में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा छात्र-छात्राओं को सुलभ कराने के लिए शासन से 12 करोड़ 12 लाख रुपये मंजूर हो चुका है। इसके बाद दूसरे चरण में भी 303 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण होगा।

    डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण पंचायत भवन में होने से ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने की सुविधा गांव में बने पंचायत भवन में ही सुलभ होगी।

    90 हजार खर्च कर दूसरे प्रकाशकों की खरीदी जाएंगी पुस्तकें

    डिजिटल लाइब्रेरी में नेशनल बुक ट्रस्ट से 90 हजार रुपये की किताबों को खरीदने के साथ ही दूसरे प्रकाशकों से भी 90 हजार की किताबें खरीदी जाएंगी। हर लाइब्रेरी में कंप्यूटर, कैमरा के साथ ही अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लगाने पर एक लाख तीस हजार खर्च होंगे। इसके लिए यूपी डेस्को को आर्डर भी दिया जा चुका है। 70 हजार रुपये खर्च करके फर्नीचर आदि लगाए जाएंगे, ताकि छात्रों को बैठने की बेहतर सुविधा मिल सके।

    जिले में 606 ग्राम पंचायतों में बने पंचायत भवन में डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। इसमें प्रथम चरण में 303 ग्राम पंचायतों में इसका निर्माण कार्य मार्च माह तक पूरा हो जाएगा। प्रति पंचायत भवन में डिजिटल लाइब्रेरी पर चार लाख खर्च होंगे। पंचायत भवन में डिजिटल लाइब्रेरी बनने का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को पंचायत भवन में ही सारी सुविधा मिल जाएगी। -पवन कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी।