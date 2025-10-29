जागरण संवाददाता, आजमगढ़। विधानसभा लालगंज के लालगंज कस्बा स्थित शगुन मैरिज हाल में बुधवार को सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सांसद धर्मेेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि एक-एक वोट बचाने की आवश्यकता है। जिससे भाजपा दोबारा सत्ता में वापस न आ सके। कहा कि अभी तो गठबंधन ने थोड़ी सी अगडाई ली है। विधान सभा के चुनाव में भाजपा अपनी जमानत बचाते भागेगी । भाजपा के लोग सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से घबराते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में किसी के ऊपर कोई अन्याय नहीं करने दिया जायेगा । वोट काटने के षडयंत्र को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के बावजूद जनपद में गौड़ जाति को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र नहीं जारी करने पर अधिकारियों की गड़बड़ी बताए।

सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग के माध्यम से बेइमानी पर उतारू है। एसआइआर देश में लागू न होने पाए, विपक्ष के साथ मिलकर अखिलेश यादव ने रोकने का कार्य किया। बावजूद इसके बिहार में 65 लाख वोट शुरुआत में ही काटे गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनरायन यादव विधान सभा अध्यक्ष व संचालन हरिप्रसाद दुबे ने किया कार्यक्रम के आयोजक क्षेत्रीय विधायक बेचई सरोज रहे।