आजमगढ़ में बोले धर्मेंद्र यादव - "विधानसभा चुनाव में भाजपा की जब्त होगी जमानत"
आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जमानत जब्त होगी। उन्होंने भाजपा सरकार को विफल बताते हुए महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर घेरा। यादव ने सपा की वापसी का विश्वास जताया और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता सपा सरकार के विकास कार्यों को याद करती है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। विधानसभा लालगंज के लालगंज कस्बा स्थित शगुन मैरिज हाल में बुधवार को सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया।
मुख्य अतिथि सांसद धर्मेेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि एक-एक वोट बचाने की आवश्यकता है। जिससे भाजपा दोबारा सत्ता में वापस न आ सके। कहा कि अभी तो गठबंधन ने थोड़ी सी अगडाई ली है। विधान सभा के चुनाव में भाजपा अपनी जमानत बचाते भागेगी । भाजपा के लोग सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से घबराते हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में किसी के ऊपर कोई अन्याय नहीं करने दिया जायेगा । वोट काटने के षडयंत्र को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के बावजूद जनपद में गौड़ जाति को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र नहीं जारी करने पर अधिकारियों की गड़बड़ी बताए।
सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग के माध्यम से बेइमानी पर उतारू है। एसआइआर देश में लागू न होने पाए, विपक्ष के साथ मिलकर अखिलेश यादव ने रोकने का कार्य किया। बावजूद इसके बिहार में 65 लाख वोट शुरुआत में ही काटे गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनरायन यादव विधान सभा अध्यक्ष व संचालन हरिप्रसाद दुबे ने किया कार्यक्रम के आयोजक क्षेत्रीय विधायक बेचई सरोज रहे।
पूर्व मंत्री बलराम यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा यादव, पूर्व मंत्री रामश्रय विश्वकर्मा , पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव , विधायक नफीस अहमद व डा. संग्राम यादव, एमएलसी शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली, सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने संबोधित किया। विधायक बेचई सरोज ने स्वागत किया। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक डा.एचएन पटेल, अखिलेश यादव, कमलाकांत राजभर, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, विधायक पूजा सरोज, सुनीता सिंह, मनीषा गौड़, राजेश कन्नौजिया, चंदा चौहान, ऊषा राजभर आदि रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।