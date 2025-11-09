आजमगढ़ में गोशाला में घुसकर गोकशी, मांस लेकर आरोपित फरार
आजमगढ़ में एक गोशाला में अज्ञात लोगों ने गोकशी की और मांस लेकर फरार हो गए। इस घटना से क्षेत्र में तनाव है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और गहन जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अतरौलिया थाना क्षेत्र के गोरथानी गांव निवासी हरिराम यादव के गौशाला में घुसकर अज्ञात व्यक्ति ने दो गायों को काट दिया और उसका मांस भी उठा ले गए। हरिराम अपने गौशाला पर ही रहते थे। शनिवार की रात पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण वह गांव में अपने घर सोने चले गए।
बताया कि सुबह दूध दुहने के लिए आए तो देखा गौशाला का ताला टूटा हुआ है और अंदर का मंजर बड़ा ही भयानक है। गोशाला में गायों का सिर और उनके खाल पड़े थे। शेष मांस को गाय काटने वाले उठा ले गए।
शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर अतरौलिया थानाध्यक्ष अमित मिश्रा ने अपने पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया कि आरोपितों की शिनाख्त की जा रही है जल्द ही आरोपित पुलिस हिरासत में होंगे।
