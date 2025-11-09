जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अतरौलिया थाना क्षेत्र के गोरथानी गांव निवासी हरिराम यादव के गौशाला में घुसकर अज्ञात व्यक्ति ने दो गायों को काट दिया और उसका मांस भी उठा ले गए। हरिराम अपने गौशाला पर ही रहते थे। शनिवार की रात पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण वह गांव में अपने घर सोने चले गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया क‍ि सुबह दूध दुहने के लिए आए तो देखा गौशाला का ताला टूटा हुआ है और अंदर का मंजर बड़ा ही भयानक है। गोशाला में गायों का स‍िर और उनके खाल पड़े थे। शेष मांस को गाय काटने वाले उठा ले गए।