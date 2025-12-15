Language
    कफ सीरप कांड में आजमगढ़ मंडल की 12 फर्में शामिल, सभी के लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस जारी

    By Anil Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:48 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी के मामले में मंडल की 11 मेडिकल फर्मों का लाइसेंस निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसमें आजमगढ़ की छह और बलिया की पांच मेडिकल फर्में शामिल हैं।

    तीन दिन में नोटिस का जवाब न मिलने के बाद लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जबकि मऊ जिले की दो मेडिकल फर्मों के अभिलेखों की जांच आख्या मिलने के बाद नोटिस जारी किया जाएगा।

    सहायक आयुक्त औषधि गाेविंद गुप्ता ने बताया कि दो वर्षों के अंदर मंडल की कुल 13 मेडिकल फर्मों के यहां तुपूदाना इंडस्ट्री एरिया हटिया रांची स्थित मेसर्स शैली ट्रेडर्स से लगभग 11 लाख, 28 हजार कोडीनयुक्त कफ सीरप आया था। आजमगढ़ की दो फर्मों ने एएस फार्मा बनगांव मार्टीनगंज को अपना कुछ माल बेचा था।

    वहीं बलिया, मऊ व आजमगढ़ की अन्य फर्मों ने कोडीयनुक्त सीरप की सप्लाई के लिए प्रदेश के दूसरे जिलों को चुना। इसमें 9.28 लाख शीशी कफ सीरप केवल आजमगढ़ और बलिया में आया था। जबकि अन्य सीरप मऊ के हिस्से आया। मामला उजागर होने पर विभागीय जांच में मंडल की 12 फर्मों की संलिप्तता उजागर हुई। जिसका लेन-देन इन फर्मों ने की थी।

    आजमगढ़ की दो फर्मों ने एएस फार्मा को अपना कुछ माल बेचा था। वहीं बलिया, मऊ व आजमगढ़ की अन्य फर्मों ने कोडीयनुक्त सीरप की सप्लाई के लिए प्रदेश के दूसरे जनपदों को चुना। दो वर्षों के भीतर इन फर्मों के यहां रांची से करीब 12 लाख बाटल सीरप आया था।

    इसमें 9.28 लाख कफ सीरप केवल आजमगढ़ और बलिया में आया था, जबकि अन्य सीरप मऊ के हिस्से आया। इसे आजमगढ़ की एक फर्म को कुछ माल बेचा गया, जबकि अन्य माल अन्य जिलों में खपाए गए। मामला उजागर होने पर विभाग ने जब जांच की तो आजमगढ़ मंडल की कुल 12 फर्मों की संलिप्तता उजागर हुई।

    सहायक आयुक्त औषधि ने बताया कि बलिया की मेसर्स अनबी मेडिकल स्टोर, मेसर्स ओम साईं ड्रग एजेंसी , मेसर्स औषधि केंद्र, मेसर्स श्री शिवाय डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेसर्स आनंद मेडिकल एजेंसी और आजमगढ़ के मेसर्स मां शारदा फार्मा, मेसर्स अपोलाे मेडिकल्स, मेसर्स प्रभात मेडिकल एजेंसी, मेसर्स शिव शक्ति इंंटरप्राइजेज, मेसर्स पूर्वांचल मेडिकल एजेंसी और एएस फार्मा को नोटिस जारी किया गया है।