आजमगढ़ में CM योगी के आगमन को लेकर बढ़ी प्रशासनिक गतिविधि, महाविद्यालय का करेंगे लोकार्पण

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। शहर से सटे पद्मविभूषण पंडित स्व. छन्नू लाल मिश्र के पैतृक गांव हरिहरपुर के युवा कलाकारों की सुर व संगीत की पहचान अब अंतरराष्ट्रीय फलक पर होने लगी है। संगीत घराना के नाम से मशहूर हरिहरपुर गांव में 21 कराेड़, 79 लाख रुपये से नवनिर्मित हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय निर्माण पूरा हो चुका है। जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक गतिविधि तेज हो गई है।

हालांकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तिथि जारी नहीं की गई है। लेकिन सीएम कार्यालय से मिली सूचना के बाद वीवीआइपी मूवमेंट को देखते हुए शनिवार को डीएम रविंद्र कुमार और सीडीओ परीक्षित खटाना हरिहरपुर गांव पहुंचे।



डीएम ने संगीत महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का अवलोकन किया। उसके बाद समीप के कंपोजिट विद्यालय के बगल स्थित लगभग 10 बीघा नवीन परती भूमि को देखा। जहां हेलीपैड बनाने और जनसभा स्थल बनाए जाने पर विचार किया गया।

डीएम ने साफ-सफाई के साथ नवीन परती की भूमि पर कब्जा की शिकायत पर निर्देशित किया कि पैमाइश कराकर उसका सीमांकन करा दिया जाए। हरिहरपुर के कलाकारों के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुझाव भी मांगे। कहाकि अभी से अपने सुर-संगीत की तैयारी शुरू कर दें।

उधर, यह भी संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री का 28 दिसंबर को भी हरिहरपुर भ्रमण हो सकता है। इस दौरान वे संगीत महाविद्यालय का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद अधिकारियों के साथ विकास कार्याें और कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा करें।