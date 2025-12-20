Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आजमगढ़ में CM योगी के आगमन को लेकर बढ़ी प्रशासनिक गतिविधि, महाविद्यालय का करेंगे लोकार्पण

    By Anil Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:58 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आजमगढ़ आगमन को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री यहां एक महाविद्यालय का लोकार्पण करें ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। शहर से सटे पद्मविभूषण पंडित स्व. छन्नू लाल मिश्र के पैतृक गांव हरिहरपुर के युवा कलाकारों की सुर व संगीत की पहचान अब अंतरराष्ट्रीय फलक पर होने लगी है। संगीत घराना के नाम से मशहूर हरिहरपुर गांव में 21 कराेड़, 79 लाख रुपये से नवनिर्मित हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय निर्माण पूरा हो चुका है। जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक गतिविधि तेज हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तिथि जारी नहीं की गई है। लेकिन सीएम कार्यालय से मिली सूचना के बाद वीवीआइपी मूवमेंट को देखते हुए शनिवार को डीएम रविंद्र कुमार और सीडीओ परीक्षित खटाना हरिहरपुर गांव पहुंचे।

    डीएम ने संगीत महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का अवलोकन किया। उसके बाद समीप के कंपोजिट विद्यालय के बगल स्थित लगभग 10 बीघा नवीन परती भूमि को देखा। जहां हेलीपैड बनाने और जनसभा स्थल बनाए जाने पर विचार किया गया।

    डीएम ने साफ-सफाई के साथ नवीन परती की भूमि पर कब्जा की शिकायत पर निर्देशित किया कि पैमाइश कराकर उसका सीमांकन करा दिया जाए। हरिहरपुर के कलाकारों के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुझाव भी मांगे।  कहाकि अभी से अपने सुर-संगीत की तैयारी शुरू कर दें।

    उधर, यह भी संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री का 28 दिसंबर को भी हरिहरपुर भ्रमण हो सकता है। इस दौरान वे संगीत महाविद्यालय का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद अधिकारियों के साथ विकास कार्याें और कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा करें।

    संगीत महाविद्यालय का लाेकार्पण खरमास बाद शुभ मुहुर्त पर करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री यह संकेत 17 अक्टूबर को अपने आवास पर हरिहरपुर संगीत अकादमी के अध्यक्ष मोहन मिश्र से मुलाकात के दौरान दे चुके हैं।

    इस दौरान एडीएम एफआर गंभीर सिंह, सीओ सिटी मधुबन सिंह और हरिहरपुर संगीत घराना संस्थान के अध्यक्ष अजय कुमार मिश्र, आदर्श मिश्र, उदयशंकर मिश्र, यशराज मिश्र, शीतला प्रसाद मिश्र, अभिषेक मिश्र, सिबू मिश्र, राजेश मिश्र के अंतिम लोक निर्माण विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।