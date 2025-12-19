Language
    आजमगढ़ में 21.79 कराेड़ से बना हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय, नए साल में CM Yogi करेंगे उद्घाटन

    By Anil Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:31 PM (IST)

    आजमगढ़ के हरिहरपुर संगीत घराने में 21 करोड़ 79 लाख रुपये की लागत से बने हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जिले के युवा कलाकारों के सुर व संगीत की धमक पद्मविभूषण पंडित स्व. छन्नू लाल मिश्र के पैतृक गांव हरिहरपुर में जल्द होने वाली है। शहर से सटे हरिहरपुर संगीत घराने के नाम से मशहूर हरिहरपुर गांव में 21 कराेड़, 79 लाख रुपये की लागत से बने हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है।

    जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी नए वर्ष के प्रथम माह जनवरी में करेंगे। सीएम कार्यालय से मिली सूचना के बाद जिला प्रशासन का फोकस एक बार पुन: हरिहरपुर गांव पर हो गया है। वीवीआइपी मूवमेंट को देखते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे हरिहरपुर गांव का भ्रमण कर अभी से सभी संबंधित व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित कर लें।

    डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे लेकिन अभी काेई तिथि नहीं हैं।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 दिसंबर को भातखंड संगीत संस्थान महाविद्यालय लखनऊ के शताब्दी समाराेह के अवसर पर संबोधन में भी संकेत दे चुके हैं। क्याेंकि चर्चा थी की इस अवसर पर मुख्यमंत्री हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे।

    लेकिन मुख्यमंत्री ने उसी दिन प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर टैग किया था कि ‘हम अपनी संस्कृति की पहचान को, कला के उस धाम को, एक नई पहचान दे सकें... इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव में भी संगीत महाविद्यालय की स्थापना की है।

    संगीत महाविद्यालय में ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं

    आजमगढ़: संगीत महाविद्यालय भात खंडे लखनऊ से संबद्ध हरिहरपुर गांव के परिषदीय विद्यालय से सटे हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय का निर्माण एक एकड़ जमीन में हुआ है। कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल(उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरशन लिमिटेड) का निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी।

    जी प्लस-टू श्रेणी (भूतल, प्रथम व द्वितीय तल) के संगीत महाविद्यालय में प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन(शिक्षा संकाय) और आवासीय भवन का निर्माण कराया गया है। संगीत महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य पूनम श्रीवास्तव की तैनाती भी कर दी गई है।