    By Anil MishraEdited By: Jagran News Network
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:10 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ व जौनपुर में

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़/जौनपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 11 दिसंबर को आजमगढ़ और जौनपुर जिले में आगमन होगा। आजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री गुरुवार को सुबह 9.35 बजे गोरखपुर से प्रस्थान कर रिजर्व पुलिस लाइन के हेलीपैड पर 9.55 बजे पहुंचेंगे। पुलिस लाइन से कलेक्ट्रेट भवन 10 बजे पहुंचेंगे। सुबह 10 से 11 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे। 11 बजकर पांच मिनट पर पुलिस लाइन से जौनपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

    मुख्यमंत्री सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर जौनपुर के ग्राम भकुरा उत्तर का पुरवा में बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसके बाद 11 बजकर 25 मिनट पर खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव के आवास समसपुर पनियरियां जाएंगे। यहां उनके पिता सवधू यादव के निधन पर शोक श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद 11 बजकर 45 मिनट पर प्रस्थान कर सुबह 11 बजकर 50 मिनट पर भकुरा स्थित हेलीपैड पहुंचकर हेलीकाप्टर से वाराणसी के लिए रवाना होंगे।