आजमगढ़ की छह विधानसभा के 15 बीएलओ के विरुद्ध मुकदमा, कर्मचारियों में मचा हड़कंप
आजमगढ़ की छह विधानसभा क्षेत्रों के 15 बीएलओ पर मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही के चलते मुकदमा दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन न करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह कार्रवाई की, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। मतदाता सूची अपडेट करने में ढिलाई के कारण यह कदम उठाया गया।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 गतिमान है। जिले की 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3,869 बूथों के सापेक्ष 3,869 बूथ लेवल अफसर तैनात हैं। बूथ लेवल अफसरों द्वारा कुशलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। लेकिन 15 बूथ लेवल अफसरों (बीलओ) द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशों का उल्लघंन करते हुए कार्य नहीं किया जा रहा है।
जिससे निर्वाचक नामावली की शुद्धता सुनिश्चित करने में बाधा पहुंच रही है। जिले की छह विधानसभाओं के निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने वाले 15 बूथ लेवल अफसरों के विरुद्ध उच्चाधिकारियों द्वारा पारित नियमसंगत निर्देशों का उल्लघंन करने और निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में संबंधित थाना क्षेत्रों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
इसके अतिरिक्त निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले बूथ संबंधित लेवल अफसरों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित विभागों के जनपद स्तरीय कार्यालयाध्यक्ष निर्देश दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र अतरौलिया के बूथ रतुआपार में नियुक्त नम्रता यादव, ग्राम पंचायत सहायक बूथ लोहरा में नियुक्त शैलजा शुक्ला, ग्राम पंचायत सहायक बूथ महरूपुर में नियुक्त इंदूबाला शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बूथ गोपालीपट्टी में नियुक्त दिलीप कुमारग्राम पंचायत सहायक, बूथ सघनपट्टी में नियुक्त संगीता देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बूथ हांसापुरकला में नियुक्त स्नेहलता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।
इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर में कन्या क्रमोत्तर विद्यालय बिलरियागंज में नियुक्त रेशमा बानो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, विधानसभा मुबारकपुर में बूथ गूजरपार में नियुक्त कुमुदलता सिंह शिक्षा मित्र, विधानसभा आजमगढ़ में बूथ आजमपुर में नियुक्त संगीता यादव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बूथ सरायमंदराज में नियुक्त अभिषेक यादव ग्राम पंचायत सहायक के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लालगंज के बूथ सरायपलटू में नियुक्त कंचन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व प्रतिभा राय शिक्षा मित्र, विधानसभा क्षेत्र दीदारगंज के बूथ नंदपुर में नियुक्त इंद्रावती शिक्षामित्र, बूथ सिघड़ा में नियुक्त उषा देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बूथ देलौरी में नियुक्त पुष्पा ग्राम पंचायत सहायक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
