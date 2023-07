भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बुधवार को कहा कि सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के आने से पूर्वांचल में पार्टी मजबूत होगी। 2024 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार बनेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में भाजपा ने किसी के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए।

राजभर, दारा सिंह चौहान के साथ आने से पूर्वांचल में मजबूत होगी BJP; आजमगढ़ में बोले-भूपेंद्र सिंह चौधरी

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बुधवार को कहा कि सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के आने से पूर्वांचल में पार्टी मजबूत होगी। 2024 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार बनेगी। मोदी और योगी सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े गरीब और असहाय व्यक्ति तक पहुंच रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बुधवार को सगड़ी तहसील के जीयनपुर में पूर्व विधायक बंदना सिंह के आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में भाजपा ने किसी के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए। हमने ऑनलाइन सदस्य बनाया और किसी को सदस्यता लेने से नहीं रोका। शर्त इतनी ही है कि सदस्य बनने वाला हमारी विचारधारा से सहमत हो और मोदी-योगी के नेतृत्व में काम करना चाहता हो। दारा सिंह और राजभर से मिलेगा सबको लाभ दारा सिंह चौहान और ओमप्रकाश राजभर ने पिछड़े समाज के लिए काफी काम किया है। ऐसे नेता गठबंधन का हिस्सा बने हैं तो इसका लाभ सबको मिलेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की एकता पर कहा कि 2017 में सपा-कांग्रेस, 2019 में सपा-बसपा और 2022 में विपक्षियों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और परिणाम भी सबने देखा। 2024 के चुनाव में भी विपक्षी गठबंधन की स्थिति पूर्व जैसी होगी। गठबंधन धर्म निभाने की मन:स्थिति किसी विपक्षी दल के पास नहीं है। यह चुनावी गठबंधन है। परिवारवादी और जातिवादी देश और समाज का भला नहीं कर सकते। इस बार भी मोदी के नेतृत्व में जनता बड़ा जनादेश देने के लिए तैयार है।

