आजमगढ़ में मोबाइल से वीडियो बनाने के चक्कर में ट्रेन से गिरकर युवक की मौके पर ही मौत

जागरण संवाददाता (फरिहा) आजमगढ़। निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिहा रेलवे स्टेशन के समीप सूरत जा रही ताप्ती गंगा ट्रेन से शुक्रवार दोपहर 2:45 के करीब वीडियो बना रहे एक 25 वर्षीय युवक की ट्रेन से गिरकर मौके पर ही मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ से होकर सूरत जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में गोरख कुमार पुत्र मोहित कुमार उम्र 25 वर्ष ग्राम रकबा जलालपुर पोस्ट कोढ़वा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़। अपने पांच अन्य साथियों के साथ आजमगढ़ से सूरत रोजी-रोटी के लिए जा रहा था।

इस दौरान आजमगढ़ से फरिहा पहुंचते ही वीडियो बनाने के चक्कर में गोरख कुमार की ट्रेन से गिरकर मौके पर ही मृत्यु हो गई। जैसे ही अन्य साथियों को पता चला क‍ि गोरख की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई है तुरंत वापस मौके पर पहुंच गए। अन्य साथियों से पता चला कि लोग रोजी-रोटी के चक्कर में आजमगढ़ से सूरत जाते समय यह हादसा हुआ।