Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आजमगढ़ में मोबाइल से वीडियो बनाने के चक्कर में ट्रेन से गिरकर युवक की मौके पर ही मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:40 PM (IST)

    आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में फरिहा रेलवे स्टेशन के पास ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से वीडियो बनाते समय 25 वर्षीय युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। मृतक गोरख कुमार अपने पांच साथियों के साथ सूरत जा रहा था। वह पहले से ही सूरत में नौकरी करता था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    रेलवे सुरक्षा बल ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    जागरण संवाददाता (फरिहा) आजमगढ़। निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिहा रेलवे स्टेशन के समीप सूरत जा रही ताप्ती गंगा ट्रेन से शुक्रवार दोपहर 2:45 के करीब वीडियो बना रहे एक 25 वर्षीय युवक की ट्रेन से गिरकर मौके पर ही मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ से होकर सूरत जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में गोरख कुमार पुत्र मोहित कुमार उम्र 25 वर्ष ग्राम रकबा जलालपुर पोस्ट कोढ़वा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़। अपने पांच अन्य साथियों के साथ आजमगढ़ से सूरत रोजी-रोटी के लिए जा रहा था। 

    इस दौरान आजमगढ़ से फरिहा पहुंचते ही वीडियो बनाने के चक्कर में गोरख कुमार की ट्रेन से गिरकर मौके पर ही मृत्यु हो गई। जैसे ही अन्य साथियों को पता चला क‍ि गोरख की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई है तुरंत वापस मौके पर पहुंच गए। अन्य साथियों से पता चला कि लोग रोजी-रोटी के चक्कर में आजमगढ़ से सूरत जाते समय यह हादसा हुआ।

    पर‍िजनों के अनुसार गोरख कुमार पहले से ही सूरत में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रहा था। गोरख तीन भाइयों और बहन में सबसे छोटा था। जानकारी होने के बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंच रहे हैं। दोपहर बाद शव को रेलवे सुरक्षा बल ने अपने कब्जे में लेकर रेलवे ट्रैक को खाली करा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज द‍िया है। 