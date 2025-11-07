आजमगढ़ के मुसहर बस्ती में वायरल फीवर का कहर, सुअरों की मौत जारी, डॉक्टरों की टीम पहुंची
आजमगढ़ की मुसहर बस्ती में वायरल बुखार का प्रकोप फैल गया है, जिससे कई लोग पीड़ित हैं। साथ ही, बस्ती में सुअरों की मौत से दहशत का माहौल है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टरों की एक टीम को तैनात किया गया है, जो मरीजों का इलाज कर रही है और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कदम उठा रही है।
जागरण संवाददाता, बरदह (आजमगढ़)। स्थानीय क्षेत्र के जखावा सतैनी गांव में मुसहर बस्ती में वायरल फीवर के फैलने से लगातार पालतू सुअरों की मौत हो रही है। इस गंभीर स्थिति के मद्देनजर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय कुमार श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी सुअरों की जांच की।
पशु चिकित्सकों ने बताया कि कुछ सुअरों को वायरल बुखार होने की जानकारी मिली है, जिसके कारण यह संकट उत्पन्न हुआ है। ग्रामीणों ने दीपावली के पहले दवा ली थी, लेकिन इसके बाद से कोई दवा लेने नहीं आया। ब्लॉक के स्तर पर दवा का इंतजार करने के बाद भी कोई राहत नहीं मिली।
ग्रामीण शौकीन पुत्र मिठाई लाल ने बताया कि उनके 20 सुअर दो दिन के भीतर मर गए हैं। कुल मिलाकर लगभग 26 सुअर अब तक मर चुके हैं। डॉ. अजय कुमार ने बताया कि सुअरों में वायरल इंफेक्शन का बुखार फैलने के कारण उनकी मृत्यु हुई है।
पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि बस्ती के लोगों को साफ-सफाई और उचित इलाज के लिए निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, "यदि लोगों को कोई समस्या हो, तो वे हमारे दिए गए व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम सरकारी सहायता के लिए प्रयास करेंगे ताकि राहत प्रदान की जा सके।"
सुअरों की देखभाल में लापरवाही के लिए ग्रामीणों को भी चेताया गया है कि उन्हें सफाई का ध्यान रखना होगा, ताकि बीमारी का और प्रभाव न बढ़ सके।
इस खतरनाक स्थिति से ग्रामीणों के बीच चिंता का माहौल है और वे अपने बचे हुए सुअरों के लिए चिंतित हैं। मरने वाले सुअरों में शौकीन पुत्र मिठाई की 20 और धनरा की एक सुअर और बिट्टू के तीन सूअर लालचंद के दो सूअर मरे हैं। कुल लगभग 26 सूअरों की मौत हुई है।डॉक्टरों की टीम ने मिलकर मौके का मुआयना किया और सावधानी बरतने का दिशा निर्देश दिया।
