आजमगढ़ में गोदान एक्सप्रेस की जनरल बोगी 2.10 लाख का मिला कफ सिरप

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जीआरपी थाना पुलिस आजमगढ़ ने चेकिंग के दौरान गोदान एक्सप्रेस की जनरल से लावारिस हाल में रखे गए चार ट्राली बैग बरामद किया। जिसमें 33 बंडल में (प्रत्येक बंडल में 30 शीशी) रखे गए 100 मिलीलीटर की 900 शीशी विंग्स कंपनी की ओनरेक्स कफ सिरप बरामद हुई।

जिसकी अनुमानित कीमत लगभग दो लाख, 10 लाख रुपये बताई गई है। इस सिरप की बिक्री चिकित्सक के पर्चे पर ही की जा सकती है। बैग में एक मोबाइल फोन भी मिला है। सामान के संबंध में कोई स्वामी न मिलने के बाद माल को कब्जे पुलिस अग्रिम आवश्यक कार्रवाई रही है।

अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी., पुलिस महानिरीक्षक रेलवे मोदक राजेश डी., पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे सुधा सिंह के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र के मार्गदर्शन में यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत रेलवे स्टेशन, सर्कुलेटिंग एरिया, ट्रेनों में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध शराब की तस्करी के रोकथाम व बरामदगी के तहत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एएसपी रेलवे बलिया सविरत्न गौतम के पर्यवेक्षण में जीआरपी थाना आजमगढ़ प्रभारी नासिरहुसैन टीम के साथ ट्रेन नंबर-11056 गोदान एक्सप्रेस में स्कोर्ट कर्मचारी के साथ चेकिंग कर रहे थे।

ट्रेन की जनरल बोगी में से चार ट्राली बैग लावारिस हाल में मिला। जिसमें दो लालरंग, एक हरा रंग, एक आसमानी रंग और एक बैगनी रंग का पिट्ठू बैग था। जिसे खोल कर देखा गया तो उसके अंदर 100 मिलीलीटर का ओनरेक्स कफ सिरप भरा पाया गया। पिट्ठू बैग में इस्तेमाल किए गए कपड़ व एक मोबाइल फोन मिला है।