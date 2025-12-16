आजमगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, नाबालिग सहित दो की मौत

जागरण संवाददाता, फूलपुर (आजमगढ़)। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खुटौली गांव के पास सोमवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइकसवार नाबालिग सहित दो की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विधिक कार्रवाई की।

फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के बिरादर गांव निवासी 24 वर्षीय शशिकांत और गांव का 15 वर्षीय प्रिंस टेंट लगाने का कार्य करते थे। सोमवार को दोनों क्षेत्र के मौना चकचरहा में शादी समारोह का टेंट लगा वापस बाइक से घर लौट रहे थे। दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था, रास्ते में ख़ुटौली गांव के पास पीछे से तेज रफ्तार अज्ञात वाहन टक्कर मारते हुए फरार हो गया।