    आजमगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, नाबालिग सहित दो की मौत

    By Ravi Prakash Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, फूलपुर (आजमगढ़)। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खुटौली गांव के पास सोमवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइकसवार नाबालिग सहित दो की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विधिक कार्रवाई की।

    फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के बिरादर गांव निवासी 24 वर्षीय शशिकांत और गांव का 15 वर्षीय प्रिंस टेंट लगाने का कार्य करते थे। सोमवार को दोनों क्षेत्र के मौना चकचरहा में शादी समारोह का टेंट लगा वापस बाइक से घर लौट रहे थे। दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था, रास्ते में ख़ुटौली गांव के पास पीछे से तेज रफ्तार अज्ञात वाहन टक्कर मारते हुए फरार हो गया।

    हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया गया। चिकित्सक ने जांच के बाद प्रिंस को मृत घोषित कर दिया, वहीं शशिकांत को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

    स्वजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे जहां रात में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही दोनों परिवारों के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हला है। स्वजन की तहरीर पर पुलिस अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।