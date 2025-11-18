आजमगढ़ में पशुशाला में घुस कर गोकशी करने वाले दो अपराधी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अतरौलिया थाना क्षेत्र की गोरथानी गांव में आठ नवंबर 2025 को पशुशाला (बरदौर) में घुस कर गोकशी करने वाले दो अपराधियों को पुलिस ने मंडोही-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार अपराधियों की पहचान इरफान निवासी कौड़ाही थाना बसखारी जिला अंबेडकर नगर और शहजादे आलम उर्फ चांद निवासी मोहल्ला अब्दुल कलाम नगर, अतरौलिया के रूप में हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में बताया कि वे अपने साथियो आरिफ, अखलाक, शमीम व करीम (सभी अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं) के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से गोकशी की घटना को अंजाम देते थे।