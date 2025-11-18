Language
    आजमगढ़ में पशुशाला में घुस कर गोकशी करने वाले दो अपराधी गिरफ्तार

    By saurabh singhEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 05:45 PM (IST)

    आजमगढ़ में पशुशाला में घुसकर गोकशी करने के आरोप में दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    दो अपराधियों को पुलिस ने मंडोही-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अतरौलिया थाना क्षेत्र की गोरथानी गांव में आठ नवंबर 2025 को पशुशाला (बरदौर) में घुस कर गोकशी करने वाले दो अपराधियों को पुलिस ने मंडोही-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है।

    गिरफ्तार अपराधियों की पहचान इरफान निवासी कौड़ाही थाना बसखारी जिला अंबेडकर नगर और शहजादे आलम उर्फ चांद निवासी मोहल्ला अब्दुल कलाम नगर, अतरौलिया के रूप में हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में बताया कि वे अपने साथियो आरिफ, अखलाक, शमीम व करीम (सभी अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं) के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से गोकशी की घटना को अंजाम देते थे।

    आठ नवंबर को सभी पशुशाला का ताला तोड़ अंदर घुसे थे। यहां बंधी दो गोवंशों का वध कर मांस लेकर कार से फरार हो गए थे। उक्त मांस को बचने के बाद मिले राशि को आपस में बांट लिया था। पुलिस ने बदमाशों के पास से घटना में प्रयुक्त दो चापड़,10,500 नकद बरामद किया है। इरफान पर आजमगढ़ के विभिन्न थानों में 13 गोकशी सहित अन्य आपराधिक मामला दर्ज है। वहीं शहजादे आलम पर दो मामले दर्ज हैं। पुलिस शेष अपराधियों के गिरफ्तारी को दबिश दे रही है।