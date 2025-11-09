आजमगढ़ में फार्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही, दो प्राविधिक सहायक निलंबित

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। फार्मर रजिस्ट्री कार्य की प्रगति को लेकर डीएम रविंद्र कुमार सख्त हो गए हैं। उनके निर्देश के अनुपालन में उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने कृषि विभाग के दो प्राविधिक सहायक(ग्रुप सी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी ने अाठ नवंबर को एग्री स्टैक योजना अंतर्गत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार किए जाने की प्रगति की समीक्षा की थी। जिसमें प्रति कार्मिक प्रति दिन सौंपे गए दायित्वों के लक्ष्य के सापेक्ष न्यून प्रगति पाए जाने पर कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक तेजू सिंह यादव व सतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के लिए निर्देशित किया था।

डीएम ने निर्देशित किया कि फार्मर रजिस्ट्री कार्य की प्रति दिन समीक्षा करते हुए सौंपे गए लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का जनपद में शतप्रतिशत क्रियान्वयन कराया जाएगा। कार्य में शिथिलता पाए जाने पर कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निलंबित प्राविधिक सहायक तेजू सिंह यादव को उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी सगड़ी कार्यालय और सतीश कुमार को प्रभारी राजकीय कृषि बीज भंडार महराजगंज उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी बूढ़नपुर से संबद्ध किया गया है।