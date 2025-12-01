Language
    आजमगढ़ में बाइक नहीं म‍िलने पर द‍िया तीन तलाक, श‍िकायत के बाद पुल‍िस एक्‍शन में आई

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:12 AM (IST)

    आजमगढ़ में एक व्यक्ति ने बाइक नहीं मिलने पर अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। यह घटना तीन तलाक कानून के बावजूद हुई है, जिसकी पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है।

    पीड़िता आफरीन बानो ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को एक शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। 

    संवाद सूत्र जागरण (अहरौला) आजमगढ़। दहेज में बाइक न मिलने के कारण एक विवाहिता को उसके पति ने मोबाइल पर गाली-गलौज करते हुए तीन तलाक दे दिया। यह घटना 15 नवंबर को हुई, जब विवाह के तीन साल बाद पति ने तलाक दे द‍िया।

    तलाक के बाद, ससुराल वालों ने विवाहिता के गहने और कपड़े छीनकर उसे मायके भेज दिया। इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन तलाक के कानून का उल्लंघन किया गया है, लेकिन ससुराल वालों को इसका कोई भय नहीं था।

    पीड़िता आफरीन बानो ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को एक शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अहरौला पुलिस ने पति, देवर और ननद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

    आफरीन बानो की शिकायत के अनुसार, उसका निकाह 11 मई 2022 को मुस्लिम रीति-रिवाज से अहरौला थाना क्षेत्र के सकतपुर गांव के मोहम्मद हामिद से हुआ था। निकाह के बाद से ही मायके से दहेज में बाइक की मांग की जा रही थी। उसके देवर और ननद लगातार मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित कर रहे थे।

    आफरीन का पति प्राइवेट काम के सिलसिले में बाहर रहता है। 15 नवंबर को उसके पति ने बाइक न देने पर मोबाइल पर गाली-गलौज की और तलाक दे दिया। तलाक के बाद, पति के छोटे भाई ने उसके गहने और कपड़े छीन लिए और जबरन उसे मायके पहुंचा दिया।

    आफरीन की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के आदेश पर उसके पति मोहम्मद हामिद सहित तीन लोगों के खिलाफ अहरौला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रभारी इंचार्ज रविंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    आफरीन बानो ने पूर्व थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार से लगातार 10 दिन तक कार्रवाई की मांग की, लेकिन उसे सुलह करने का दबाव डालकर वापस भेज दिया गया। जब उसे अहरौला थाने से न्याय की उम्मीद नहीं दिखी, तो उसने अपने भाई के साथ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से मिलकर प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस अधीक्षक ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया और थाना अध्यक्ष को अहरौला थाने से हटाकर पुलिस सेल आजमगढ़ में भेज दिया।

    आफरीन का पति वर्तमान में सऊदी अरब में है और उसके साथ एक साल का बेटा भी है। आफरीन का कहना है कि उसके पति का किसी और के साथ संबंध है, जिसके कारण उसने तलाक दिया। वर्तमान में आफरीन अपने मायके में रह रही है।