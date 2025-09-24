आजमगढ़ में प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिखा मौर्य ने शिक्षकों को कला के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के तरीके बताए जिससे बच्चे पढ़ाई में रुचि लें। बी.आर.सी. पल्हनी में निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षकों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण में शिक्षण योजनाओं पर चर्चा हुई।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। प्राथम‍िक श‍िक्षा के स्‍तर को और भी ऊंचा उठाने के ल‍िए सरकारी प्रयासों में प्रश‍िक्षक नए आयाम गढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रश‍िक्षि‍का श‍िखा मौर्या ने आजमगढ़ में श‍िक्षकों को कला के माध्‍यम से बच्‍चों को पढ़ाने और उनमें पढ़ाई को लेकर उत्‍सुकता बढ़ाने को लेकर प्रस्‍तुत‍ि दी। बताया क‍ि इन तरीकों से बच्‍चे पढ़ाई के प्रत‍ि खासा आकर्ष‍ित होते हैं।

आजमगढ़ ज‍िले के बी.आर.सी. पल्हनी में बेसिक के शिक्षकों के लिए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत FLN तथा NCERT की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ब्लॉक स्तरीय पांच दिवसीय शिक्षक- प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में एनसीईआरटी की कक्षा-3 की नवीन पुस्तकों जैसे- वीणा-1, गणित मेला एवं Santoor के साथ-साथ कक्षा-4 और कक्षा-5 की पुनरावृत्तात्मक एवं पाठ्य-पुस्तकों पर आधारित शिक्षण योजनाओं पर गहन चर्चा की गई।

प्रशिक्षण के दौरान भाषा एवं गणित के निपुण लक्ष्यों, सहायक सामग्रियों एवं प्रक्रियाओं जैसे ELPS, GRR तथा 4-ब्लॉक पद्धति पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की गई, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

इस प्रशिक्षण के अंतर्गत, प्रतिभागियों को CCRT, हैदराबाद से ‘पुतली कला (पपेट्री)’ का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली शिखा मौर्या द्वारा पपेट पर आधारित एक संक्षिप्त कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। पपेट मेकिंग विशेषज्ञ शिखा मौर्या ने प्रतिभागियों को बेकार वस्तुओं से सुंदर और आकर्षक पपेट्स बनाने की कला सिखाई। इसके साथ ही, उन्होंने उन पपेट्स को चलाने की विधि भी बताई, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

यह समस्त प्रशिक्षण डॉ. भावना मिश्रा (डाइट मेंटर, शिक्षा-क्षेत्र पल्हनी), दिनेश कुमार वर्मा (खंड शिक्षा अधिकारी-पल्हनी), राजीव पाठक (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-आजमगढ़) एवं अमरनाथ राय (प्राचार्य, डायट-आजमगढ़) के निर्देशन में संपन्न हुआ। संदर्भ- दाताओं के रूप में पंकज सिंह, जितेंद्र मौर्य, योगेश कुमार गुप्त,राजेश कुमार एवं अजय कुमार सिंह ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।