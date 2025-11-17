Language
    आजमगढ़ में चलती बस के नीचे आए बाइक सवार, एक की मौत; दूसरा गंभीर रूप से घायल

    By Saurabh Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:25 PM (IST)

    आजमगढ़ के माहुल में अंबारी-माहुल मार्ग पर टिकुरिया गांव के पास एक सड़क हादसे में बाइक सवार मोहम्मद यासीन की मौत हो गई और अंकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी, जिसके बाद पीछे से आ रही बस ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यासीन के परिवार में मातम छाया हुआ है।

    जागरण संवाददाता, माहुल (आजमगढ़)। अहरौला थाना क्षेत्र के अंबारी-माहुल मार्ग पर स्थित टिकुरिया गांव के पास रविवार की देर शाम सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज ताहिर मेमोरियल अस्पताल में चल रहा है।

    पवई थाना क्षेत्र के चकियां बाजार निवासी मो. यासीन को बाइक चलाने नहीं आती थी, उन्होंने रविवार को रिश्तेदारी जाने के लिए पड़ोसी गांव छज्जोपट्टी निवासी 25 वर्षीय अंकुर को बुलाया। दोनों बाइक से मार्टिंनगंज अपने रिश्तेदारी में गए थे, देर शाम दोनों बाइक से वापस लौट रहे थे।

    टिकुरिया गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों बाइक सवार सड़क पर जा गिरे। पीछे से आ रही रोडवेज की बस दोनों के ऊपर चढ़ गई। हादसे के बाद दोनों चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के लिए फूलपुर स्थित मो. ताहिर मेमोरियल अस्पताल लेकर पहुंचे।

    जहां चिकित्सक ने जांच के यासीन को मृत घोषित कर दिया, घायल अंकुर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया। जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। माहुल पुलिस चौकी प्रभारी श्याम कुमार दुबे ने बताया कि हादसे में बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।

    अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली, पुलिस पिकअप और बस का पता लगा रही है। मौत की खबर मिलते ही यासीन के स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। यासीन के तीन बेटे खाड़ी देश में रहते है, घर पर केवल महिलाएं है। हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।