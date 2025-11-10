Language
    आजमगढ़ में प्रापर्टी डीलर की हत्या करने वाला बदमाश अंबेडकरनगर में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:41 PM (IST)

    आजमगढ़ में प्रापर्टी डीलर की हत्या के आरोपी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह शहर में ही छिपा है। घेराबंदी करने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और उसे पकड़ लिया।

    अंबेडकर नगर के जैतपुर थाना में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अंबेडकर नगर के जैतपुरा में सात अक्टूबर 2025 में आजमगढ़ अहरौला थाना क्षेत्र के हांसा मतलूबपुर गांव के रहने वाले प्रापर्टी डीलर की हत्या का मुख्य आरोपित सतेंद्र यादव उर्फ छोटू निवासी करीमुल्लापुर थाना जैतपुर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया।

    सोमवार की तड़के हुए मुठभेड़ में सतेंद्र के दाहिने पैर में गोली लगी है, घायल सतेंद्र का इलाज अस्पताल में चल रहा है। विदित हो कि मतलुबपुर गांव निवासी 25 वर्षीय राजकमल यादव उर्फ बंटी क्षेत्र में प्रापर्टी डीलिंग का काम करता था। घटना वाले दिन राजकमल अहरौला बाजार के बाईपास मार्ग पर एक दुकान पर बैठा था।

    इसी दौरान दो बाइक पर आए युवक एक जमीन दिखाने की बात कह अपने साथ लेकर चला गया। शाम को सूचना मिली की बदमाशों ने राजकमल की गोली मारकर हत्या कर दी है। राजकमल यादव दो बहनों में इकलौता भाई था। पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। माता तारा देवी की तहरीर पर अंबेडकर नगर के जैतपुर थाना में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।