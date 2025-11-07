जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिले की पुलिस ने खोए हुए फोन बरामद कर स्वामियों को सिपुर्द करने में जिले की पुलिस प्रदेश में प्रथम रही। डीजी टेलीकाम सुनीता चंद्रा ने एसपी ग्रामीण चिराग जैन को हिमांचल प्रदेश के सोलन में सम्मानित किया।

एएसपी ग्रामीण की निगरानी में पुलिस का अभियान चला रहा। 20 माह में पुलिस 6.1 करोड़ रुपये के 2,445 फोन बरामद कर उनके स्वामियों को सिपुर्द कर चुकी है।

भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की ओर से सीइआइआर पोर्टल संचालित किया जा रहा है। मोबाइल खोने पर मोबाइल धारक इस पोर्टल पर पूरी सूचना अपलोड करते हैं।

जिसके बाद संबंधित जिले की पुलिस जांच कर फोन को बरामद कर फोन स्वामी को सिपुर्द करती है। जनपद की पुलिस प्रदेश में फोन बरामद करने में प्रथम रही।

प्रदेश में सबसे अधिक खोए हुए एंड्रायड मोबाइल फोन बरामद करने में जनपद की पुलिस को पुरस्कार मिला है। इसके लिए एसपी ग्रामीण को प्रशस्त्रि पत्र देकर सम्मानित किया।

एसपी ग्रामीण ने फोन बरामद करने में अपने अनुभव भी साझा किए। जनपद की पुलिस 2024 से खाेए हुए फोन बरामद कर स्वामियों को सिपुर्द करने का अभियान चला रही है।