UP Police Encounter: पुलिस मुठभेड़ में 25-25 हजार के तीन इनामी के साथ एक अन्य बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में 25- 25 हजार के तीन बदमाशो के साथ एक अन्य बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों पर गोकशी, लूट, चोरी, छिनैती सहित अन्य मामले दर्ज हैं।

पहली घटना जीयनपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर जंगल तिराहा के पास हुई है। इसमें हिस्ट्रीशीटर 25 हजार का इनामी बदमाश फकरे आलम उर्फ फकरु को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दूसरी मुठभेड़ बरदह थाना क्षेत्र के कमालपुर–अर्रा मार्ग पर हुई।

इनामी बदमाश शिवम उर्फ पग्गू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया और तीसरी मुठभेड़ कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना बस स्टैंड के पास हुई। यहां पर इनामी बदमाश विशाल कुमार उर्फ बाबू बीड़ी को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है।