Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Police Encounter: पुलिस मुठभेड़ में 25-25 हजार के तीन इनामी के साथ एक अन्य बदमाश गिरफ्तार

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:36 PM (IST)

    आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें तीन 25-25 हजार के इनामी बदमाशों समेत एक अन्य बदमाश को गिरफ्तार किया गया। ये मुठभेड़ें जीयनपुर, बरदह, कोतवाली और फूलपुर थाना क्षेत्रों में हुईं। गिरफ्तार बदमाशों पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में 25- 25 हजार के तीन बदमाशो के साथ एक अन्य बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों पर गोकशी, लूट, चोरी, छिनैती सहित अन्य मामले दर्ज हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहली घटना जीयनपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर जंगल तिराहा के पास हुई है। इसमें हिस्ट्रीशीटर 25 हजार का इनामी बदमाश फकरे आलम उर्फ फकरु को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दूसरी मुठभेड़ बरदह थाना क्षेत्र के कमालपुर–अर्रा मार्ग पर हुई।

    इनामी बदमाश शिवम उर्फ पग्गू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया और तीसरी मुठभेड़ कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना बस स्टैंड के पास हुई। यहां पर इनामी बदमाश विशाल कुमार उर्फ बाबू बीड़ी को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

    बदमाशों के पैर में पुलिस की गोली लगने से घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चौथी मुठभेड़ फूलपुर में हुई। यहां पर भी पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कि