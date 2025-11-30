आजमगढ़ पुलिस संग मुठभेड़ में अंतरजनपदीय गोतस्कर गिरफ्तार, जिला अस्पताल में भर्ती 

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। कंधरापुर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी कर रहे अपराधियों और पुलिस के बीच टोल प्लाट सेहदा के पास मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अंतरजनपदीय गोतस्कर परवेज घायल हो गया।

पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। एसपी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली की गो तस्कर ट्रक से गोवंशीय पशु ट्रक से बिहार ले जाया जा रहा है। सूचना पर कंधरापुर थाना पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से घेराबंदी कर ट्रक की प्रतीक्षा करने लगे। इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक और कार आती हुई दिखाई दी।