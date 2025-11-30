आजमगढ़ पुलिस संग मुठभेड़ में अंतरजनपदीय गोतस्कर गिरफ्तार, जिला अस्पताल में भर्ती
आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक अंतरजनपदीय गोतस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस को इलाके में गोतस्करों के सक्रिय होने की सूचना मिली थी। घेराबंदी करने पर तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। कंधरापुर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी कर रहे अपराधियों और पुलिस के बीच टोल प्लाट सेहदा के पास मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अंतरजनपदीय गोतस्कर परवेज घायल हो गया।
पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। एसपी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली की गो तस्कर ट्रक से गोवंशीय पशु ट्रक से बिहार ले जाया जा रहा है। सूचना पर कंधरापुर थाना पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से घेराबंदी कर ट्रक की प्रतीक्षा करने लगे। इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक और कार आती हुई दिखाई दी।
पुलिस ने ट्रक को रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक गोली बदमाश गोतस्कर को लगने से घायल हो गया। गोली लगने के बाद अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बदमाश के पास से पिस्टल, गोली, डस्टर कार, 18 गोवंशीय पशु लदे ट्रक सहित अन्य सामान बरामद किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।