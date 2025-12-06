आजमगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़े टप्पेबाजी करने वाले अंतरजनपदीय महिला सहित चार बदमाश

जागरणा संवाददाता, आजमगढ़। फूलपुर थाना की पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम ने टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से चार लाख रुपये के आभूषण, 2.90 लाख रुपये नकद, तीन कार, चार मोबाइल फोन और अवैध असलहा बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान असगर अली, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद सलीम उर्फ बब्लू और रुकसाना के रूप में हुई है, जो सभी थाना बछरावा, जनपद रायबरेली के निवासी हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों ने मऊ, बलिया सहित अन्य जनपदों में ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है। इन बदमाशों ने बताया कि वे ठगी के गहनों को लखनऊ और कानपुर में बेचते थे। जो भी धनराशि मिलती थी, उसे आपस में बांट लेते थे। हाल ही में, इन बदमाशों ने फूलपुर में एक महिला के साथ बीमारी और झाड़फूंक के नाम पर ठगी की थी।

पुलिस ने बताया कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और विभिन्न स्थानों पर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, जो अन्य ठगी के मामलों को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती हैं।