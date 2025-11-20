आजमगढ़ में जहरखुरानी गिरोह के तीन सदस्य पुलिस गिरफ्त में, गांजा बरामद

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सिधारी थाना की पुलिस ने डेढ़ किलो गांजा के साथ अंतर जनपदीय जहरखुरानी गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान अरविन्द बहेलिया निवासी चिरकुटी थाना विशुनगढ़ जिला कनौज, पंकज निषाद निवासी कुर्चा थाना बेवाना जिला अंबेडकरनगर और संजीव बहेलिया उर्फ सुल्ली निवासी चिरकुटी थाना विशुनगढ़ जिला कन्नौज के रूप में हुई है।

पुलिस ने बदमाशों के पास से 315 बोर का दो देशी तमंचा भी बरामद किया है। थाना प्रभारी राकेश सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के पास जहरखुरानी गिरोह के सदस्य किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर तीनों बदमाश को बेलइसा रेलवे क्रासिंग के नीचे से दबोच लिया।

बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि वे बसों, ट्रेनों और सवारी वाहनों में जहरखुरानी की घटना को अंजाम देने के बाद यात्रियों का सामान लूट कर फरार हो जाते थे। कुशीनगर, अंबेडकर नगर, कनौज सहित अन्य जिलों में उन्होंने कई जहरखुरानी की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन आज तक कभी पकड़े नहीं गए। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों के गिरफ्तारी को दबिश दे रही है।