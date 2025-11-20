Language
    आजमगढ़ में जहरखुरानी गिरोह के तीन सदस्य पुलिस गिरफ्त में, गांजा बरामद

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:52 PM (IST)

    आजमगढ़ पुलिस ने सिधारी थाना क्षेत्र में डेढ़ किलो गांजे के साथ अंतरजनपदीय जहरखुरानी गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश, जिनकी पहचान अरविंद बहेलिया, पंकज निषाद और संजीव बहेलिया के रूप में हुई है, विभिन्न जिलों में जहरखुरानी की घटनाओं को अंजाम देते थे।

    पुलिस ने डेढ़ किलो गांजा व दो देशी तमंचा बदमाशों के पास से किया बरामद।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सिधारी थाना की पुलिस ने डेढ़ किलो गांजा के साथ अंतर जनपदीय जहरखुरानी गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान अरविन्द बहेलिया निवासी चिरकुटी थाना विशुनगढ़ जिला कनौज, पंकज निषाद निवासी कुर्चा थाना बेवाना जिला अंबेडकरनगर और संजीव बहेलिया उर्फ सुल्ली निवासी चिरकुटी थाना विशुनगढ़ जिला कन्नौज के रूप में हुई है।

    पुलिस ने बदमाशों के पास से 315 बोर का दो देशी तमंचा भी बरामद किया है। थाना प्रभारी राकेश सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के पास जहरखुरानी गिरोह के सदस्य किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर तीनों बदमाश को बेलइसा रेलवे क्रासिंग के नीचे से दबोच लिया।

    बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि वे बसों, ट्रेनों और सवारी वाहनों में जहरखुरानी की घटना को अंजाम देने के बाद यात्रियों का सामान लूट कर फरार हो जाते थे। कुशीनगर, अंबेडकर नगर, कनौज सहित अन्य जिलों में उन्होंने कई जहरखुरानी की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन आज तक कभी पकड़े नहीं गए। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों के गिरफ्तारी को दबिश दे रही है।

    पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों पर आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में मूसेपुर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा, इटौरा चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह, धर्मराज भारती, अंशुमान सिंह, मनीष मिश्रा, भाष्करानन्द सिंह, अतुल राजभर सहित अन्य लोग मौजूद थे।