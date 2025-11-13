Language
    मुठभेड़ में चार अंतरराज्यीय लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे, तीन बदमाश बिहार और एक आजमगढ़ का रहने वाला

    By Saurabh Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:49 PM (IST)

    आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चार अंतरराज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीन बिहार के और एक आजमगढ़ का है। इन बदमाशों पर कई जिलों में लूट, चोरी और ठगी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से हथियार और बाइक बरामद की है। घायल बदमाशों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये बदमाश होटल और किराए के मकानों में रहकर घटनाओं को अंजाम देते थे।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जनपद की पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद तीन अंतरराज्यीय सहित चार लुटेरों को गिरफ्तार किया है। घायल तीन बदमाशों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों में से तीन बिहार राज्य के रहने वाले हैं। एक बदमाश आजमगढ़ का रहने वाला है।

    बदमाशों पर गाजीपुर, कुशीनगर, महराजगंज, रायबरेली, आगरा, आजमगढ़ सहित अन्य जनपदों में लूट, चोरी, ठगी व छिनैती के एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि पहली घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है, कोतवाल यादवेंद्र पांडेय को मुखबिर से सूचना मिली कि दो बदमाश हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं।

    सूचना के आधार पर पुलिस टीम के साथ वंशी बाजार उकरौडा–ककरहटा मार्ग पर घेराबंदी कर बदमाशों को गिरफ्तार करने को दबिश दी। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक गोली बदमाश के पैर में लग गई, गोली लगते ही बदमाश वहीं गिर पड़ा। घायल बदमाश के साथ उसके साथी को पुलिस दबोचने में कामयाब रही।

    बदमाशों की पहचान विकास कुमार शाह, निवासी नवाकोठी, जिला बेगूसराय, बिहार और इंदल निवासी एकनिया, थाना मांसि, जनपद खगड़िया, बिहार के रूप में हुई।

    वहीं दूसरी घटना रानी की सराय थाना क्षेत्र की है, यहां देर रात गश्त के दौरान थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह का मझगांव कट के पास बदमाशों से आमना-सामना हो गया। बदमाशों ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। लगातार फायरिंग के बीच पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए।

    पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों की पहचान विक्की कुमार निवासी मुरकीपुर कोठी गोगारी, जनपद खगड़िया, बिहार और रितेश सोनकर, निवासी रानी की सराय के रूप में हुई है। तीन घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बदमाश के पास से देसी पिस्टल, कट्टा, कारतूस सहित घटना में प्रयुक्त होने वाली बाइक भी बरामद किया है।

    होटल व किराए के मकान में रुक कर घटना को देते थे अंजाम

    एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश शहर में घटना को अंजाम देने से पहले किसी ढाबे, होटल या किराए पर मकान रहते थे। बाइकों से छिनैती, लूट या चोरी की करने के बाद फरार हो जाते थे। गिरफ्तार बदमाश विकास कुमार शाह व इंदल के के खिलाफ गाजीपुर, रायबरेली, कुशीनगर व आजमगढ़ में चोरी, छिनैती और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

    वहीं विक्की कुमार व रितेश सोनकर के खिलाफ महराजगंज, कुशीनगर व आगरा में मामला दर्ज है। पूरे घटना क्रम पर एएसपी सिटी मधुबन सिंह व सीओ सिटी शुभम तोदी की नजर थी और लीड कर रहे थे।