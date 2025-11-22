जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अतरौलिया पुलिस ने मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश करीम को गिरफ्तार किया है। जबकि उसका साथी आरिफ अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की गोरथानी में पशुशाला का ताला तोड़ कर दो गोवंश का वध करने वाले बदमाश असलहा के साथ सुखीपुर अंडरपास के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन पर मौजूद है।

सूचना के बाद पुलिस ने दबिश दी, पुलिस को देखते ही बदमशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली उसके पैर में लग गई। गोली लगते ही दूसरा साथी फरार हो गया।

पुलिस ने बदमाश के पास से एक देशी तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, अवैध मांस बिक्री से कमाए 3,200 रुपये बरामद किया है। घायल करीम को सीएचसी अतरौलिया मे भर्ती कराया गया है। पुलिस दूसरे साथी के गिरफ्तारी को दबिश दे रही है।