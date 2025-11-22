Language
    आजमगढ़ में पशुशाला का ताला तोड़ कर दो गोवंश का क‍िया वध, पुल‍िस ने ठोंका तो हाथ जोड़ता नजर आया करीम

    By Abhishek sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:28 AM (IST)

    आजमगढ़ के अतरौलिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25 हजार का इनामी बदमाश करीम गिरफ्तार हुआ। करीम पर पशुशाला का ताला तोड़कर गोवंश का वध करने का आरोप है। पुलिस ने उसके पास से हथियार और नकदी भी बरामद की है। उसका साथी आरिफ मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। घायल करीम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पुलिस दूसरे साथी के गिरफ्तारी के ल‍िए दबिश दे रही है।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अतरौलिया पुलिस ने मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश करीम को गिरफ्तार किया है। जबकि उसका साथी आरिफ अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक छोड़कर फरार हो गया।

    पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की गोरथानी में पशुशाला का ताला तोड़ कर दो गोवंश का वध करने वाले बदमाश असलहा के साथ सुखीपुर अंडरपास के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन पर मौजूद है।

    सूचना के बाद पुलिस ने दबिश दी, पुलिस को देखते ही बदमशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली उसके पैर में लग गई। गोली लगते ही दूसरा साथी फरार हो गया।

    पुलिस ने बदमाश के पास से एक देशी तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, अवैध मांस बिक्री से कमाए 3,200 रुपये बरामद किया है। घायल करीम को सीएचसी अतरौलिया मे भर्ती कराया गया है। पुलिस दूसरे साथी के गिरफ्तारी को दबिश दे रही है।

