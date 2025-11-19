Language
    Azamgarh News: खेत में सिंचाई करने गए वाहन चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

    By Ved Prakash Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:35 PM (IST)

    आजमगढ़ में खेत की सिंचाई करने गए एक वाहन चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अहरौला थाना क्षेत्र के बस्ती भुजवल गांव के सिवान में खेत की सिचाई करने के लिए गए वाहन चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच की।

    बस्ती भुजवल गांव निवासी 35 वर्षीय राकेश निषाद भाड़े पर चार पहिया वाहन चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। बुधवार की शाम घर से कुछ दूर स्थित अपने गेहूं के खेत की सिंचाई करने के लिए गए थे।

    काफी देर बाद घर नहीं लौटे तो स्वजन अनहोनी की आशंका को देखेते हुए खोजबीन के निकले तो खेत में अचेत अवस्था में पड़े थे। स्वजन उन्हें आनन-फानन में नजदीकी सीएचसी ले गए जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही पत्नी प्रियंका का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक को एक पुत्र और एक पुत्री है।

