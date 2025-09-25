आजमगढ़ के ठेकमा शिक्षा क्षेत्र के इसहाकपुर विद्यालय के प्रधानाध्यापक इम्तियाज अली को झाड़-फूंक के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बीएसए राजीव पाठक ने अनियमितताओं की जांच में आरोप सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की। पारा और गोड़हरा विद्यालयों में भी निरीक्षण के दौरान कई कमियां मिली।

जागरण संवाददाता, भीरा (आजमगढ़)। बरदह थाना अंतर्गत इसहाकपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक इम्तियाज अली को झाड़फूंक के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राजीव पाठक ने की है। बीएसए राजीव पाठक ने बताया कि मंगलवार को ठेकमा शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के क्रम में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इसहाकपुर, पारा, और पीएम श्री विद्यालय गोड़हरा में स्थिति चिंताजनक पाई गई। इसहाकपुर के प्रधानाध्यापक इम्तियाज अहमद पर विद्यालय में झाड़-फूंक के आरोप व अनियमितता की शिकायत जांच में सही पाई गई। इस संबंध में आसपास की बस्तियों और विद्यालय कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। जिसमें शिकायत सही मिली, इसके बाद इम्तियाज अहमद को निलंबित कर दिया गया। वहीं पारा प्राथमिक विद्यालय केवल शिक्षामित्र के भरोसे चलता मिला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोड़हरा में भी अव्यवस्था और शैक्षिक स्तर की कमियों की भरमार दिखी। पारा प्राथमिक विद्यालय में 589 बच्चों के नामांकन के बावजूद निरीक्षण के दौरान मात्र सात बच्चे उपस्थित मिले। इसके साथ ही प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सिंह, सहायक अध्यापक राजेश सिंह और शिक्षामित्र राजकुमार तीन दिनों से बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। बीएसए ने तीनों को नोटिस जारी कर तीन दिनों में जवाब मांगा है।