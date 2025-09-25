Language
    प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक इम्तियाज अली स्‍कूल में करते थे झाड़-फूंक, निलंबित क‍िया गया

    By Aman Yadav Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:22 AM (IST)

    आजमगढ़ के ठेकमा शिक्षा क्षेत्र के इसहाकपुर विद्यालय के प्रधानाध्यापक इम्तियाज अली को झाड़-फूंक के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बीएसए राजीव पाठक ने अनियमितताओं की जांच में आरोप सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की। पारा और गोड़हरा विद्यालयों में भी निरीक्षण के दौरान कई कमियां मिली।

    संबंधित प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी किया गया है।

    जागरण संवाददाता, भीरा (आजमगढ़)। बरदह थाना अंतर्गत इसहाकपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक इम्तियाज अली को झाड़फूंक के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राजीव पाठक ने की है।

    बीएसए राजीव पाठक ने बताया कि मंगलवार को ठेकमा शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के क्रम में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इसहाकपुर, पारा, और पीएम श्री विद्यालय गोड़हरा में स्थिति चिंताजनक पाई गई।

    इसहाकपुर के प्रधानाध्यापक इम्तियाज अहमद पर विद्यालय में झाड़-फूंक के आरोप व अनियमितता की शिकायत जांच में सही पाई गई। इस संबंध में आसपास की बस्तियों और विद्यालय कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। जिसमें शिकायत सही मिली, इसके बाद इम्तियाज अहमद को निलंबित कर दिया गया। वहीं पारा प्राथमिक विद्यालय केवल शिक्षामित्र के भरोसे चलता मिला।

    गोड़हरा में भी अव्यवस्था और शैक्षिक स्तर की कमियों की भरमार दिखी। पारा प्राथमिक विद्यालय में 589 बच्चों के नामांकन के बावजूद निरीक्षण के दौरान मात्र सात बच्चे उपस्थित मिले। इसके साथ ही प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सिंह, सहायक अध्यापक राजेश सिंह और शिक्षामित्र राजकुमार तीन दिनों से बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। बीएसए ने तीनों को नोटिस जारी कर तीन दिनों में जवाब मांगा है।

    पीएम श्री विद्यालय गोड़हरा में भी हालात चिंताजनक मिली। निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में गंदगी का अंबार, रंगाई-पुताई का अभाव और आय-व्यय रजिस्टर न होने के कारण प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी किया गया।

    इस संबंध में प्रधानाध्यापक इम्तियाज अली ने कहा कि यह कार्रवाई केवल द्वेष के कारण हुई है। विद्यालय में सहायक अध्यापक लगातार विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, एक घंटा समय देकर दिन भर विद्यालय से गायब रहते हैं। मेरे द्वारा लगातार सही से ड्यूटी करने का दबाव बनाए जाने के कारण ऐसा हुआ है। सारे आरोप निराधार है।