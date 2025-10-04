Language
    अस्पताल की लंबी कतार से छुटकारा, घर बैठे मिल सकेगी जांच रिपोर्ट, बस माेबाइल नंबर व आधार कार्ड ले जाएं साथ

    By Ved Prakash Sharma Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:28 PM (IST)

    आजमगढ़ जिला अस्पताल में मरीजों को अब पैथोलॉजी रिपोर्ट व्हाट्सएप या लिंक के माध्यम से मिलेगी। इलाज के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जरूरी है। इससे अस्पताल में भीड़ कम होगी और घर बैठे रिपोर्ट मिल जाएगी। यह डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत शुरू की गई एक नई सुविधा है।

    इससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी और समय की बचत होगी।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अब आजमगढ़ जिला अस्पताल में मरीज पैथोलाजी रिपोर्ट मोबाइल पर वाट्सएप या लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे, जिससे भीड़ कम होगी और स्वास्थ्य सेवाएं डिजिटल होने का मरीजों को लाभ मिलेगा। ऐसे में मरीज अस्पताल जब भी इलाज के लिए जाएं तो आधार कार्ड की फोटो काफी और मोबाइल नंबर जरूर साथ ले जाएं। इससे जांच रिपोर्ट के लिए अस्पताल में लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

    मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए जिला अस्पताल लगातार नई सुविधाएं शुरू कर रहा है। पहले अस्पताल में नंबर लगाने से लेकर ओपीडी में इलाज के लिए पेपरलेस सिस्टम लागू किया गया था, जिससे मरीजों को काफी राहत मिली। अब मरीजों के लिए एक और बड़ी सुविधा शुरू की जा रही है। मरीज अपने मोबाइल पर ही घर बैठे रिपोर्ट आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे।

    आनलाइन उपलब्ध होगी जांच रिपोर्ट

    मंडलीय अस्पताल की ओपीडी में रोजाना हजार से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इनमें से ज्यादातर मरीज पैथोलाजी विभाग में ब्लड टेस्ट सहित अन्य जांच के लिए सैंपल देते हैं। रिपोर्ट लेने के लिए अब तक मरीजों को दोबारा पैथोलाजी विभाग जाना पड़ता था। इससे अस्पताल में भीड़ बढ़ती थी और मरीजों का समय भी बर्बाद होता था। अब स्वास्थ्य विभाग ने इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए रिपोर्ट को आनलाइन उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की है।

    डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की सारी सेवाएं को हाईटेक किया जा रहा है। अब मरीजों को जांच के लिए एक बार अस्पताल आना होगा, जांच रिपोर्ट उनके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। मरीज को मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की फोटो काफी अपने साथ लानी होगी। -डाक्टर उमाशरण पांडेय, एसीएमओ।