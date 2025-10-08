आजमगढ़ के महाराजगंज में 22 वर्षीय छात्रा पूजा चौहान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह घर में उसका शव लटका मिला। वह बीए तृतीय वर्ष की छात्रा थी और ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कर रही थी। घटना की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है लेकिन आत्महत्या का कारण अज्ञात है। परिवार में शोक का माहौल है।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवरा नौबरार देवरा जदीद किता फर्स्ट गांव में बुधवार की सुबह घर के भीतर 22 वर्षीय पूजा चौहान का रस्सी के सहारे फंदे से लटकता शव देख स्वजन सन्न रह गए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की।

पूजा क्षेत्र के एक महाविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष की छात्रा थी। वह पढ़ाई के साथ-साथ बाजार में ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स करती थी। वह दो बहन और एक भाई में तीसरे नंबर पर थी। प्रतिदिन की तरह रात को परिवार के साथ भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। सुबह पिता प्रताप चौहान उसे जगाने के लिए गए तो देखा कि छत की कुंडी के सहारे रस्सी से शव लटक रहा है।