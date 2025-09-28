Language
    आजमगढ़ में अक्षरा सिंह हत्याकांड में आरोपि‍त प‍िता गिरफ्तार, प्रेमी की हालत में हो रहा सुधार

    By sarvesh mishra Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:43 PM (IST)

    आजमगढ़ के लालगंज में अक्षरा सिंह की हत्या के बाद प्रेमी आदित्य सिंह घायल है जिसकी हालत में सुधार है। पुलिस ने अक्षरा के पिता नीरज को गिरफ्तार कर लिया है जिससे हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद हुई है। अक्षरा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और डीआईजी ने रेस्टोरेंटों की जांच के आदेश दिए हैं।

    गोली मारकर बेटी को मौत के घाट उतारने वाला पिता गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, लालगंज (आजमगढ़)। नगर पंचायत कटघर लालगंज के बाईपास मार्ग पर गोली से घायल प्रेमी आदित्य सिंह की हालत में जहां मामूली सुधार है, वहीं बेटी अक्षरा सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले पिता नीरज को देवगांव पुलिस ने शनिवार को रानी की सराय अंडर बाइपास से गिरफ्तार किया। उसके पास से लाइसेंसी पिस्टल और तीन कारतूस बरामद हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों ने आदित्य की हालत अब खतरे के बाहर बताई है। हालांकि रविवार को उसका आपरेशन होना है। विदित हो कि गोली आदित्य के जबड़े से होते हुए निकल गई थी। उसका इलाज सिंह रिसर्च सेण्टर सिगरा वाराणसी में चल रहा है। जहां हालत बेहतर बताई गई है। 

    उधर, मृतक अक्षरा सिंह का शव शनिवार को तीसरे पहर पोस्टमार्टम कर स्वजन को सौंप दिया गया। तमसा के राजघाट स्थिति शवदाह पर अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि मृतका के बाबा सत्यदेव सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने दी। इसकी चर्चा लोगों में होती रही। उधर, न्यू वेलकम फेमिली रेस्टोरेण्ट के संचालक सूर्यनाथ यादव व भाई लालू यादव को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया।

    डीआइजी ने रेस्टोरेंटों की जांच का दिया निर्देश

    डीआइजी सुनील कुमार सिंह ने लालगंज क्षेत्र में अभियान चलाकर रेस्टोरेण्टों की जांच का निर्देश दिया। ऐसे में लालगंज में चल रहे आधा दर्जन रेस्टोरेंट शनिवार को बन्द रहे। डीआइजी के निर्देश से रेस्टोरेंट संचालकों में हलचल रही।