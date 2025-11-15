Language
    आजमगढ़ में नरेंद्र हत्याकांड के तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल

    By Saurabh Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:51 PM (IST)

    आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में नरेंद्र बिंद के हत्यारे नीरज समेत तीन बदमाश गिरफ्तार हुए। पुलिस को सूचना मिली थी कि नीरज सुम्डाडीह मार्ग पर है। घेराबंदी करने पर बदमाशों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में नीरज घायल हो गया। नरेंद्र बिंद 13 अक्टूबर 2025 को अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, जहाँ उसकी हत्या कर दी गई थी।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पवई थाना की पुलिस ने भाई की ससुराल में प्रेमिका से मिलने गए नरेंद्र की हत्या करने वाले बदमाश सहित तीन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन ने बताया कि थाना प्रभारी प्रदीप मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली की क्षेत्र के एक गांव में नरेंद्र बिंद की हत्या करने वाला बदमाश नीरज बाइक से सुम्डाडीह मार्ग की तरफ से आ रहा है।

    सूचना के बाद पुलिस टीम के साथ घेराबंदी कर बदमाश की प्रतीक्षा करने लगी। इसी दौरान बाइक पर तीन संदिग्ध आते हुए दिखाई पड़े। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वे बाइक घुमाकर भागने लगे। तेज रफ्तार होने की वजह से बदमाश बाइक समेत अंसुतलित होकर गिर पड़े।

    पुलिस से अपने आप को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक गोली बदमाश नीरज के पैर में लग गई। गोली लगते ही बदमाश घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने घायल बदमाश और दो अन्य बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया। पुलिस ने घायल बदमाश को तुरंत सीएचसी में भर्ती कराया।

    पकड़े गए बदमाशों की पहचान नीरज, शिवशंकर उर्फ शंकर निवासी पिलकिच्छा थाना खुटहन जिला जौनपुर और सूरज उर्फ मंटू के रुप में हुई है पुलिस ने बदमाशों के पास से एक 315 बोर का कट्टा और गोली बरमाद किया है। 

    भाई की ससुराल प्रेमिका से मिलने गया था नरेंद्र बिंद

    जौनपुर के सरपतहां थाना क्षेत्र के सुईथाकला गांव का रहने वाला नरेंद्र बिंद 13 अक्टूबर 2025 को भाई की ससुराल पवई थाना क्षेत्र के एक गांव में सुबह साढ़े चार बजे प्रेमिका से मिलने गया था। आधे घंटे बाद नरेंद्र ने ममेरे भाई राम अवतार को फोन कर बताया कि कुछ लोग उसे मार रहे हैं।

    इसके बाद नरेंद्र का मोबाइल बंद बताने लगा। राम अवतार ममेरे भाई नरेंद्र को खोजते हुए गांव पहुंचा तो देखा रास्ते में तालाब के पास नरेंद्र अचेत पड़ा हुआ था। राम अवतार ने तुरंत स्वजन और पुलिस को घटना की सूचना देते हुए नरेंद्र को अंबारी स्थित निजी चिकित्सक डा सुभाष के पास लेकर पहुंचा जहां उन्होंने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया था। पिता के तहरीर पर प्रेमिक सहित पांच पर मुकदमा दर्ज किया गया था।