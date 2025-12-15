कफ सीरप के आरोपियों को बचा रही योगी सरकार..., आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव का बड़ा आरोप
आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने संसद में अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए किसानों, छात्रों और कफ सीरप के मुद्दे को उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सांसद धर्मेंद्र यादव ने संसद में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान किसानों, छात्रों के साथ ही कफ सीरप के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। सासंद ने कहा कि कफ सीरप के आरोपितों को बचाने में प्रदेश सरकार लगी हुई है।
किसानों को खाद के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है और अपने हक की मांग करने वाले छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। समाजवादी छात्रसभा के नेताओं को पुलिस ने नजरबंद किया, जो पूरी तरह से गलत है।
सांसद ने सदन में कहा कि भाजपा सरकार में किसानों पर कर्ज बढ़ गया है। कॉरपोरेट जगत के उद्योगपतियों का कर्ज तो सरकार माफ कर रही है, लेकिन किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है।
कहा कि अभी तक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी लागू नहीं की गई। सरकार रोजगार के फर्जी आकड़े प्रस्तुत कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।