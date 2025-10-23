आजमगढ़ में डीह बाबा की मूर्ति तोड़े जाने पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। नगर पंचायत जहानागंज बाजार क्षेत्र के रामपुर गांव में स्थित डीह- काली की प्रतिमा को बुधवार रात अज्ञात अराजकतत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। गुरुवार सुबह करीब 4.30 बजे जब जगदम्बा सिंह स्थल की सफाई के लिए पहुंचे, तो उन्होंने प्रतिमा की टूटी हुई गर्दन देखी और तुरंत ग्रामीणों को सूचित किया।

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और इस कृत्य की कड़ी निंदा की। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2012 में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिससे लोगों में गहरी नाराजगी है।

सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष जहानागंज, अतुल कुमार मिश्रा, पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों को शांत रहने का आश्वासन देते हुए कहा कि दोषियों का जल्द पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष ने ग्रामीणों को नई प्रतिमा स्थापित करने का सुझाव दिया और पुलिस प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया।

गांव में स्थिति सामान्य है और शांति व्यवस्था बनी हुई है। ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।