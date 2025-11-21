आजमगढ़ में लापरवाही बरतने पर लेखपाल निलंबित, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर एसडीएम की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य व 11 अन्य राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण(एसआइआर) कार्यक्रम 28 अक्टूबर से सात फरवरी तक निर्धारित किया गया है।

निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्याें में लापरवाही के कारण तहसील बूढ़नपुर के लेखपाल/सुपरवाइजर धनराज राम को एसडीएम/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बूढ़नपुर नंदिनी शाह ने तत्काल प्रभाव से निलंंबित कर दिया।

नायब तहसीलदार बूढ़नपुर वंदना वर्मा ने निलंबित लेखपाल के विरुद्ध थाना अतरौलिया में धारा- 173 बीएनएसएस (यदि कोई संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस एफआइआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट कराई है।



लेखपाल धनराज राम को बूथ संख्या-167 प्राथमिक विद्यालय बेमूडीह गोसाई व बूथ संख्या 168 पंचायत भवन बेमूडीह किशुनदेवपट्टी व बूथ संख्या 171 कन्या प्राथमिक विद्यालय गौरा कक्ष संख्या-एक व बूथ संख्या-172 कन्या प्राथमिक विद्यालय गौरा कक्ष संख्या-दो व बूथ संख्या-173 कन्या प्राथमिक विद्यालय गौरा कक्ष संख्या पर सुपरवाइजर के रूप में तैनाती की गई है।