आजमगढ़ में लापरवाही बरतने पर लेखपाल निलंबित, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर एसडीएम की कार्रवाई
आजमगढ़ में, निर्वाचन आयोग के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान लापरवाही बरतने पर एक लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम बूढ़नपुर नंदिनी शाह ने यह कार्रवाई की। लेखपाल पर आरोप है कि उसने बूथों पर तैनात बीएलओ को जरूरी दस्तावेज नहीं दिए थे। नायब तहसीलदार ने लेखपाल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की गई।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य व 11 अन्य राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण(एसआइआर) कार्यक्रम 28 अक्टूबर से सात फरवरी तक निर्धारित किया गया है।
निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्याें में लापरवाही के कारण तहसील बूढ़नपुर के लेखपाल/सुपरवाइजर धनराज राम को एसडीएम/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बूढ़नपुर नंदिनी शाह ने तत्काल प्रभाव से निलंंबित कर दिया।
नायब तहसीलदार बूढ़नपुर वंदना वर्मा ने निलंबित लेखपाल के विरुद्ध थाना अतरौलिया में धारा- 173 बीएनएसएस (यदि कोई संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस एफआइआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट कराई है।
लेखपाल धनराज राम को बूथ संख्या-167 प्राथमिक विद्यालय बेमूडीह गोसाई व बूथ संख्या 168 पंचायत भवन बेमूडीह किशुनदेवपट्टी व बूथ संख्या 171 कन्या प्राथमिक विद्यालय गौरा कक्ष संख्या-एक व बूथ संख्या-172 कन्या प्राथमिक विद्यालय गौरा कक्ष संख्या-दो व बूथ संख्या-173 कन्या प्राथमिक विद्यालय गौरा कक्ष संख्या पर सुपरवाइजर के रूप में तैनाती की गई है।
निरीक्षण के दौरान धनराज राम लेखपाल/सुपरवाइजर द्वारा संबंधित बूथों पर तैनात बीएलओ को गणना प्रपत्र व मतदाता सूची मैपिंग के लिए अभी तक प्राप्त नहीं कराया गया था। जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार के बार-बार निर्देश के बाद भी लेखपाल द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतती गई।
अपने शासकीय पदीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर एसडीएम बूढ़नपुर नंदिनी शाह ने संबंधित आरोपों में लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार बूढ़नपुर वंदना वर्मा ने एफआइआर दर्ज कराई।
