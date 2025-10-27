मेड़ बांधने को लेकर विवाद में चचेरे भाई को कुल्हाड़ी से काट डाला, आजमगढ़ पुलिस के हिरासत में आरोपी

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सिरही मनोरथपुर दुबौली गांव में खेत में मेड़ बाधने को लेकर दो चचेरे भाइयों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा का की एक भाई ने दूसरे भाई की कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना में शामिल चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

दुबौली गांव निवासी 40 वर्षीय जितेंद्र चौहान व चचेरा भाई सुग्गन चौहान गांव के बाहर सिवान में स्थित खेत में टीन शेड डाल कर अगल-बगल रहते थे। शनिवार की सुबह सुग्गन चौहान खेत में बंटवारे को लेकर बने मेड़ की छंटाई कर रहा था। जितेंद्र के विरोध करने पर दोनों के बीच विवाद होने लगा, विवाद इतना बढ़ा कि शाम होते होते सुग्गन, उसकी पत्नी पार्वती देवी, पिता इंद्रपाल, मां राबड़ी देवी लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर जीतेंद्र पर टूट पड़े।

बीच बचाव करने पहुंची जितेंद्र की पत्नी आशा देवी भी चोटिल हो गई। जितेंद्र के अधमरा होने पर सभी आरोपित छोडकर अपने घर चले गए। स्थानीय लोगों की मदद से स्वजन गंभीर रूप से घायल जितेंद्र को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया पहुंचे। जहां चिकित्सक ने जांच के बाद जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं पत्नी आशा को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया।

ग्रामीणों ने बताया कि दोनों लोगों में अक्सर मेड़बंदी को लेकर विवाद होता रहता था। जीतेंद्र राजमिस्त्री का कार्य कर अपने परिवार की जीविका चलाता था। मौत की खबर मिलते ही पत्नी आशा, मां चनौती देवी, पिता मुसाफिर चौहान, दस वर्षीय बेटा सुमित, आठ वर्षीय सरिता और छह वर्षीय संजू का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं सुग्गन मजदूरी करता है। थाना प्रभारी मंतोष सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया है।